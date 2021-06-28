Что делать при укусах насекомых и пауков летом: в Минздраве дали полезные советы

В теплое время года люди очень часто подвержены укусам пауков, муравьев, комаров, пчел, шершней и других насекомых. Как правило, место укуса краснеет, начинает чесаться и появляется отек. Иногда даже может подняться температура.
Минздрав дал несколько полезных советов на своей странице в Facebook касательного того, что делать после укусов насекомых.
Если у вас появился отек лица или языка, головокружение, высокая температура, рвота, тошнота, снижение давления или проблемы с дыханием - вызывайте скорую помощь!
Также может случиться реакция анафилаксия - это массовое выделение гистамина клетками иммунной системы, мастоцитами. В таком случае расширяются сосуды, появляется сильный отек, сжимаются бронхи и человек может задохнуться.
Если у вас хоть раз было такое состояние - обязательно обратитесь к врачу. Он расскажет, как правильно оказывать домедицинскую помощь и посоветует иммунотерапию.
Если вас укусил паук, не нужно отсасывать или выдавливать яд. В Украине единственный опасный для человека паук - это каракурт.
Каракурт (фото: wikipedia.org)
Этот паук относится к роду черных вдов и его можно встретить вдоль всего побережья Черного и Азовского морей. Он обитает в сорных зарослях, влажных местах во впадинах и на солончаках, в степи, на полях и огородах.
Изначально после укуса каракурта вы можете не почувствовать боль, но через 10-15 минут она будет нарастать и распространяться по всему телу.
Чтобы не подвергаться укусам насекомых на природе эксперты советуют пользоваться средствами от насекомых, также надевать закрытую одежду, обувь, головной убор и быть осмотрительным.
Напомним, специалисты рассказали, как уберечься от укусов клещей и что делать, если вас укусили.
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