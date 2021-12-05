Что делать украинцам для защиты страны в случае вторжения войск России

Политик и бывший военный также отметил, что закон о территориальной обороне начнет полностью действовать с 1 января 2022 года, и в бюджете уже заложены средства на ее нужны и функционирование.

"Потому территориальной обороне - быть", - подчеркнул он.

Депутат обратил внимание на прописанное в законе движение сопротивления, к которому граждане Украины также могут приобщаться, чтобы защищать свое государство в случае вражеской интервенции.

"Это партизанщина, как раньше называли, это Силы специальных операций", - пояснил Костенко.

Он отметил важность быть заблаговременно готовым и к возможному нападению, и к борьбе уже на местах.

"Все нужно делать заранее. Люди, которые будут работать на этих территориях, и понимать, что если Россия совершит вторжение - у них уже будет план, что делать на этот случай", - рассказал Костенко.

Чтобы присоединиться к такой обороне, следует отправиться в военкомат, и записаться в территориальное подразделение, которое находится в том или ином регионе.

"В каждой области будет подразделение территориальной обороны. Каждый может прийти в военкомат или в это подразделение, а потом уже проходить там службу в резерве территориальной обороны", - объяснил полковник и нардеп.

Костенко также оценил существующую угрозу вероятного нового военного вторжения РФ в Украину.

"С моей точки зрения - я смотрю и на карты, и мы заслушивали несколько дней назад главу военной разведки с его информацией - мы можем ожидать каких-либо действий, эскалации со стороны Российской Федерации, в том числе и гибридными методами. Но я не вижу сейчас той группировки войск, зная возможности нашей армии, чтобы РФ могла добиться даже какого-то локального вторжения на нашу территорию", - говорит он.

При этом нардеп добавил, что даже за неделю РФ может подтянуть войска и накопить их возле украинских границ.

"Сейчас я этого не вижу. Но она может быть в любой момент, и мы за этим наблюдаем. При этом должна быть реакция государства… и если есть какие-то планы, они должны их уже разрабатывать - это либо мобилизация, либо перевод нашей экономики на военные направления. Пока этого не наблюдается. Пока говорить о вторжении РФ рано", - поделился мнением Костенко.

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