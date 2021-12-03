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Данилов: создание территориальной обороны нужно завершить в сжатые сроки

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Киев, Пятница 03 декабря 2021 16:34
Данилов: создание территориальной обороны нужно завершить в сжатые сроки Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что создание территориальной обороны нужно завершить в сжатые сроки. Особенно на фоне угрозы российского вторжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт СНБО.

Сообщается, что он провел межведомственное совещание по выполнению требований закона об основах национального сопротивления, который вступает в силу с 1 января 2022 года.

"В условиях эскалации гибридной агрессии РФ, обострения ситуации вокруг наших границ этот закон является одним из фундаментальных предохранителей, механизмом реализации концепции всеобъемлющей обороны нашего государства", - заявил он.

По его словам, нужно в максимально сжатые сроки завершить процесс формирования командования сил территориальной обороны ВСУ, региональных органов военного управления, бригад и батальонов сил территориальной обороны с учетом уровня угроз в каждом регионе Украины.

"Все решения необходимо принимать с точки зрения национальных интересов", - подчеркнул Данилов, отметив целесообразность пересмотра подхода к размещению и комплектации подразделений территориальной обороны.

Напомним, ранее в территориальной обороне Киева рассказали, выросло ли число добровольцев на фоне угрозы вторжения России.

Подробнее о территориальной обороне читайте в материале "Зимнее сражение. Готова ли Украина к партизанской войне с Россией".

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СНБО Алексей Данилов
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