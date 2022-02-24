Что делать, если вы слышите сирену "Внимание всем": инструкция

Россия напала на Украину 24 февраля. В некоторых городах прозвучали сирены.
Что делать, если вы услышали сирену "Внимание всем" в своем доме объяснили спасатели в ГСЧС.
Если вы услышали сирену в своем доме - это значит предупреждение об опасности.
Что нужно сделать
включить все, радиоприемники, телевизоры и открыть государственные интернет-каналы связи для того, чтобы слушать распоряжения и указания органов исполнительной власти и местных отделов по вопросам гражданской защиты;
сообщить о полученной информации соседей;
подготовить индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи, а если их нет, то изготовить их из доступных материалов (повседневная одежда, обувь, ватно-марлевые повязки, пленка и т.п.);
подготовить медицинскую аптечку, документы, средства связи, личной гигиены, запас пищи;
провести дома противопожарные профилактические мероприятия (перекрыть газ, отключить электроснабжение и т.п.);
закрыть все окна и форточки, уплотнить их;
уточнить место ближайшего укрытия (подвальное помещение, метрополитен, паркинг), где можно скрыться.