Что делать, если вы слышите сирену "Внимание всем": инструкция

Россия напала на Украину 24 февраля. В некоторых городах прозвучали сирены.

Что делать, если вы услышали сирену "Внимание всем" в своем доме объяснили спасатели в ГСЧС.

Если вы услышали сирену в своем доме - это значит предупреждение об опасности.

Что нужно сделать

включить все, радиоприемники, телевизоры и открыть государственные интернет-каналы связи для того, чтобы слушать распоряжения и указания органов исполнительной власти и местных отделов по вопросам гражданской защиты;

сообщить о полученной информации соседей;

подготовить индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи, а если их нет, то изготовить их из доступных материалов (повседневная одежда, обувь, ватно-марлевые повязки, пленка и т.п.);

подготовить медицинскую аптечку, документы, средства связи, личной гигиены, запас пищи;

провести дома противопожарные профилактические мероприятия (перекрыть газ, отключить электроснабжение и т.п.);

закрыть все окна и форточки, уплотнить их;

уточнить место ближайшего укрытия (подвальное помещение, метрополитен, паркинг), где можно скрыться.

По этой ссылке можно посмотреть карту бомбоубежищ в Киеве.