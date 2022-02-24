Що робити, якщо ви чуєте сирену "Увага всім": інструкція

Якщо ви почули сирену в своєму будинку - це означає попередження про небезпеку.
Що потрібно зробити
включити все, радіоприймачі, телевізори і відкрити державні інтернет-канали зв'язку для того, щоб слухати розпорядження і вказівки органів виконавчої влади та місцевих відділів з питань цивільного захисту;
повідомити про отриману інформацію сусідів;
підготувати індивідуальні засоби захисту органів дихання і шкіри, а якщо їх немає, то виготовити їх з доступних матеріалів (повсякденний одяг, взуття, ватно-марлеві пов'язки, плівка і т. п.);
підготувати медичну аптечку, документи, засоби зв'язку, особистої гігієни, запас їжі;
провести вдома протипожежні профілактичні заходи (перекрити газ, відключити Електропостачання і т. п.);
закрити всі вікна і кватирки, ущільнити їх;
уточнити місце найближчого укриття (підвальне приміщення, метрополітен, паркінг), де можна сховатися.