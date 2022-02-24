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В Киеве сделали бесплатным весь коммунальный транспорт, метро в том числе

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Четверг 24 февраля 2022 09:23
В Киеве сделали бесплатным весь коммунальный транспорт, метро в том числе Фото: Метро Киева работает бесплатно (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Россия напала на Украину 24 февраля, в разных уголках страны прогремели взрывы. В связи с этим в Киеве ввели бесплатный проезд на весь коммунальный транспорт.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, а также информация появилась на странице метрополитена.

"С сегодняшнего дня к отдельному решению руководства города автоматизированная система оплаты отключена - проход в метрополитен для пассажиров - свободный и безвозмездный", - сказано в сообщении.

Подземка работает по обычному графику. Также жителям напомнили, что 46 станций могут работать в режиме укрытия.

По этой ссылке можно посмотреть карту бомбоубежищ в Киеве.

С сегодняшнего дня в столице школы и садики не работают. Больницы, поликлиники и вся медицинская система столицы работает в усиленном режиме.

Балансодержателям поручено обеспечить доступ к объектам укрытия населения.

"Все, кто не задействованы в работе критической инфраструктуры и жизнеобеспечения города, - оставайтесь дома и будьте готовы проследовать в укрытие в случае включения сирен сообщили в КГГА.

Напомним, что Украина ввела военное положение.

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