В Киеве сделали бесплатным весь коммунальный транспорт, метро в том числе
Россия напала на Украину 24 февраля, в разных уголках страны прогремели взрывы. В связи с этим в Киеве ввели бесплатный проезд на весь коммунальный транспорт.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, а также информация появилась на странице метрополитена.
"С сегодняшнего дня к отдельному решению руководства города автоматизированная система оплаты отключена - проход в метрополитен для пассажиров - свободный и безвозмездный", - сказано в сообщении.
Подземка работает по обычному графику. Также жителям напомнили, что 46 станций могут работать в режиме укрытия.
По этой ссылке можно посмотреть карту бомбоубежищ в Киеве.
С сегодняшнего дня в столице школы и садики не работают. Больницы, поликлиники и вся медицинская система столицы работает в усиленном режиме.
Балансодержателям поручено обеспечить доступ к объектам укрытия населения.
"Все, кто не задействованы в работе критической инфраструктуры и жизнеобеспечения города, - оставайтесь дома и будьте готовы проследовать в укрытие в случае включения сирен сообщили в КГГА.
Напомним, что Украина ввела военное положение.