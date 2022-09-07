Что делать, если случайно постирали электронный ключ от автомобиля: подробное объяснение

В частности, электронный ключ от авто можно использовать в снег, а также дождь, ронять по неосторожности в лужу. Однако опускать устройство надолго полностью в воду нежелательно. Он может не пережить долгой стирки. При этом возможны повреждения микросхем ключа.

В случае попадания чипированного ключа в воду, устройство не моментально выйдет из строя. Некоторое время корпус ключа будет сопротивляться проникновению воды. Если автовладелец оперативно вытащит брелок, тогда ему удастся его спасти.

Сначала нужно разобрать автомобильный ключ, открыть крышечку, а также удалить аккумулятор. Далее следует максимально аккуратно осуществить обработку поверхности платы с помощью спирта. Благодаря этому можно будет избежать окисления оловянных и медных соединений, потому что спирт способствует выталкиванию воды.

Также следует хорошо высушить автомобильный ключ. В этом случае можно воспользоваться обычным феном.

Сделав все эти операции, появляется неплохой шанс получить не только чрезвычайно чистый, но и работающий ключ.

Однако, если после всех манипуляций ключ не заработал, то необходимо будет искать или делать второй экземпляр.