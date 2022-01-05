Что делать, если ваш семейный врач в отпуске, а вам надо на прием

Очень часто бывают ситуации, когда ваш семейный врач в отпуске, а вам нужно к нему попасть. Что делать в таких случаях? Главное не паниковать.
Об этом сообщает Национальная служба здоровья Украины.
Важно знать, что на время отпуска врача амбулатория или медицинский центр обязаны назначить ему замену.
Но помните, что е-рецепт на доступное лекарство может выписать только тот врач, с которым у вас декларация. Поэтому не откладывайте получение нового рецепта до последнего.
Е-рецепт выдается:
Амбулатория информирует о плановом отсутствии врача на своем сайте или в соцсетях. В неотложной ситуации обратитесь в больницу самостоятельно или позвоните 103, такая помощь не требует декларации или направления.
Если ваш семейный врач заболел, то медицинское учреждение обязательно должно назначить ему замену.
О такой замене обычно медучреждение информирует пациентов несколькими способами:
Если врач отсутствует по другим непредвиденным обстоятельствам, то медицинское учреждение сообщает об этом в первый же день.
Как мы ранее писали, украинцам рассказали, должен ли приезжать семейный врач домой к пациенту.