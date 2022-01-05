Что делать, если ваш семейный врач в отпуске, а вам надо на прием

Важно знать, что на время отпуска врача амбулатория или медицинский центр обязаны назначить ему замену.

Но помните, что е-рецепт на доступное лекарство может выписать только тот врач, с которым у вас декларация. Поэтому не откладывайте получение нового рецепта до последнего.

Е-рецепт выдается:

не ранее чем за 7 дней, если в предыдущем е-рецепте курс лечения был установлен сроком от 21 дня и более;

за 3 дня, если такой срок меньше 21 дня.



Амбулатория информирует о плановом отсутствии врача на своем сайте или в соцсетях. В неотложной ситуации обратитесь в больницу самостоятельно или позвоните 103, такая помощь не требует декларации или направления.

Если ваш семейный врач заболел

Если ваш семейный врач заболел, то медицинское учреждение обязательно должно назначить ему замену.

О такой замене обычно медучреждение информирует пациентов несколькими способами:

Объявлением непосредственно в самом медучреждении

На веб-сайте учреждения

На странице в социальной сети

По телефону пациентам, которые были к врачу записаны

Если врач отсутствует по другим непредвиденным обстоятельствам, то медицинское учреждение сообщает об этом в первый же день.