Що робити, якщо ваш сімейний лікар у відпустці, а вам треба на прийом

Дуже часто бувають ситуації, коли ваш сімейний лікар у відпустці, а вам потрібно до нього потрапити. Що робити в таких випадках? Головне не панікувати.
Про це повідомляє Національна служба здоров'я України.
Важливо знати, що на час відпустки лікаря амбулаторія або медичний центр зобов'язані призначити йому заміну.
Але пам'ятайте, що е-рецепт на доступні ліки може виписати тільки той лікар, з яким у вас декларація. Тому не відкладайте отримання нового рецепта до останнього.
Е-рецепт видається:
Амбулаторія інформує про планову відсутність лікаря на своєму сайті або в соцмережах. У невідкладній ситуації зверніться до лікарні самостійно або зателефонуйте 103, така допомога не вимагає декларації або направлення.
Якщо ваш сімейний лікар захворів, то медичний заклад обов'язково має призначити йому заміну.
Про таку заміну зазвичай медзаклад інформує пацієнтів кількома способами:
Якщо лікар відсутній за іншими непередбаченими обставинами, то медичний заклад повідомляє про це в перший же день.
Як ми раніше писали, українцям розповіли, чи повинен приїжджати сімейний лікар додому до пацієнта.