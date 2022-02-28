Что делать, если роды начались в бомбоубежище: подробная инструкция

Россия напала на Украину 24 февраля. Поэтому украинские женщины во время обстрелов вынуждены прятаться в бомбоубежищах.
Как действовать, когда роды начались в бомбоубежище, сообщает ресурс Ukraine Now.
Акушер-гинеколог Людмила Шупенюк заверила, что роды - это физиологический процесс. Если женщина ничего о них не знает, она в любом случае сможет родить.
В первые дни войны в Украине, в экстремальных условиях, родилось уже несколько малышей. Женщины, находящиеся на последнем сроке беременности, сейчас переживают максимальный стресс.
В такой ситуации важно не растеряться и не бояться, ведь страх - это основная проблема во время родов.
По ее словам, если же нужна дополнительная помощь (например, сделать кесарево сечение), то к сожалению, сейчас большинство родильных домов работает в экстремальных условиях и делают кесарево сечение в бомбоубежищах.
"Мои коллеги проходят апробацию, пытаются сделать все, чтобы оказать помощь роженице и способствовать появлению здорового ребенка на свет", - сказала она.
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