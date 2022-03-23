Что делать пенсионерам, которым пришлось уехать, а пенсию они получали на почте
Украинским пенсионерам рассказали, что делать в случае, если им пришлось уехать из пенсионного места жительства, а пенсию они получали через почту.
Об этом сообщили в Пенсионном курьере.
Для этого получателям выплат перевести выплату на новый адрес, а затем для удобства перевести пенсию на карточный счет.
Шаг первый: позвонить на горячую линию Укрпочты 0-800-300545, и дождавшись оператора, сообщить: паспортные данные, контактный телефон, старый и новый адреса проживания для переадресации выплаты.
Шаг второй: чтобы перевести пенсионную выплату с почты на банк нужно в банковском отделении (уполномоченному на выплаты пенсий) открыть карточный счет для пенсионных выплат.
Шаг третий: обратиться в отдел обслуживания граждан Пенсионного фонда, где вы территориально находитесь. Специалисты учреждения внесут изменения в форму получения пенсии. Для этого нужно иметь: паспорт, идентификационный код, выше указанное заявление из банка.
Отметим, что это должен сделать только сам получатель выплат. В противном случае даже родственникам необходима нотариальная доверенность.
Ранее мы писали, могут ли украинские пенсионеры получать выплаты за границей после переезда.
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