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Что делать пенсионерам, которым пришлось уехать, а пенсию они получали на почте

Новина українською →
Среда 23 марта 2022 17:30
Что делать пенсионерам, которым пришлось уехать, а пенсию они получали на почте Коллаж РБК-Украина: пенсии в Украине
Автор: Светлана Мащенко

Украинским пенсионерам рассказали, что делать в случае, если им пришлось уехать из пенсионного места жительства, а пенсию они получали через почту.

Об этом сообщили в Пенсионном курьере.

Для этого получателям выплат перевести выплату на новый адрес, а затем для удобства перевести пенсию на карточный счет.

Шаг первый: позвонить на горячую линию Укрпочты 0-800-300545, и дождавшись оператора, сообщить: паспортные данные, контактный телефон, старый и новый адреса проживания для переадресации выплаты.

Шаг второй: чтобы перевести пенсионную выплату с почты на банк нужно в банковском отделении (уполномоченному на выплаты пенсий) открыть карточный счет для пенсионных выплат.

Шаг третий: обратиться в отдел обслуживания граждан Пенсионного фонда, где вы территориально находитесь. Специалисты учреждения внесут изменения в форму получения пенсии. Для этого нужно иметь: паспорт, идентификационный код, выше указанное заявление из банка.

Отметим, что это должен сделать только сам получатель выплат. В противном случае даже родственникам необходима нотариальная доверенность.

Ранее мы писали, могут ли украинские пенсионеры получать выплаты за границей после переезда.

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