Що робити пенсіонерам, яким довелося виїхати, а пенсію вони отримували на пошті

Українським пенсіонерам розповіли, що робити в разі, якщо їм довелося виїхати з пенсійного місця проживання, а пенсію вони отримували через пошту.

Про це повідомили у Пенсійному кур'єрі.

Для цього отримувачам виплат переадресувати виплату на нову адресу, а потім для зручності перевести пенсію на картковий рахунок.

Крок перший: зателефонувати на гарячу лінію Укрпошти 0-800-300545, і дочекавшись оператора, повідомити: паспортні данні, контактний телефон, стару та нову адресу проживання для переадресації виплати.

Крок другий: щоб перевести пенсійну виплату з пошти на банк потрібно у банківському відділенні (уповноваженому на виплати пенсій) відкрити картковий рахунок для пенсійних виплат.

Крок третій: звернутися до відділу обслуговування громадян Пенсійного фонду, де ви територіально перебуваєте. Фахівці установи внесуть зміни у форму отримання пенсії. Для цього потрібно мати: паспорт, ідентифікаційний код, вище вказану заяву із банку.

Зазначимо, що це має зробити тільки сам отримувач виплат. В іншому випадку навіть родичам необхідна нотаріальна довіреність.