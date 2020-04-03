Эксперты дали несколько практических советов для тех, чей график работы или уровень оплаты изменился во время карантина из-за коронавируса в Украине.

Что именно следует знать, чтобы в случае чего отстоять свои права - рассказала экс-министр здравоохранения Зоряна Скалецкая в сюжете программы "Вікна-новини".

Если из-за эпидемии коронавируса ваше предприятие простаивает, работодатель должен выплачивать вам не менее 2/3 тарифной ставки оклада. Поэтому, в дальнейшем не стоит продолжать ныне распространенную практику написания заявлений об отпуске за свой счет. Если это не соответствует вашему желанию.

Если работодатель говорит, что в результате карантина вашу должность сокращают, то он должен или предложить вам другую работу, или предупредить об увольнении минимум за два месяца. И притом выплатить все, что вам принадлежит, с неиспользованным отпуском включительно.

И в случае сокращения, и в случае закрытия предприятия у вас есть право оформить пособие по безработице. Пока вы ищете новую работу.

Кроме того, в условиях карантина следует помнить, что работодатель должен обеспечивать на рабочем месте надлежащие условия: тепло, защиту от пыли или инфекций. Если же он требует от вас надевать маску, и это является условием доступа к работе, то должен обеспечить этими средствами защиты.

Любое несоблюдение ваших прав является основанием обращения в суд. Но только в случае, если вы трудоустроены официально.

При этом нужно помнить, что отстоять свою зарплату можно только при условии, что ее выдают официально. Расчеты в конвертах могут казаться привлекательными, но лишают вас возможности в такие времена, как сейчас, защитить свои права и получить компенсацию.

Что делать, если вас отправили в отпуск за свой счет на карантине

Напомним, что в Украине ужесточают карантин из-за коронавируса и уже утверждены новые правила поведения.