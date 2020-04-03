Експерти дали кілька практичних порад для тих, чий графік роботи або рівень оплати змінився під час карантину через коронавірус в Україні.

Що саме слід знати, щоб в разі чого відстояти свої права - розповіла екс-міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька у сюжеті програми "Вікна-новини".

Якщо через епідемію коронавірусу ваше підприємство простоює, роботодавець повинен виплачувати вам не менше 2/3 тарифної ставки окладу. Тому у подальшому не варто продовжувати нині поширену практику написання заяв про відпустку за свій рахунок. Якщо це не відповідає вашим бажанням.

Якщо роботодавець говорить, що в результаті карантину вашу посаду скорочують, то він повинен або запропонувати вам іншу роботу, або попередити про звільнення за два місяці. І притому виплатити все, що вам належить, з невикористаною відпусткою включно.

В разі скорочення, і в разі закриття підприємства у вас є право оформити допомогу по безробіттю. Поки ви шукаєте нову роботу.

Крім того, в умовах карантину слід пам'ятати, що роботодавець повинен забезпечувати на робочому місці належні умови: тепло, захист від пилу або інфекцій. Якщо ж він вимагає від вас надягати маску, і це є умовою доступу до роботи, то повинен забезпечити цими засобами захисту.

Будь-яке недотримання ваших прав є підставою для звернення до суду. Але тільки у випадку, якщо ви працевлаштовані офіційно.

При цьому потрібно пам'ятати, що відстояти свою зарплату можна тільки за умови, що її видають офіційно. Розрахунки в конвертах можуть здаватися привабливими, але позбавляють вас можливості в такі часи, як зараз, захистити свої права й отримати компенсацію.

Що робити, якщо вас відправили у відпустку за свій рахунок на карантині

Нагадаємо, що в Україні посилюють карантин через коронавірус і вже затверджені нові правила поведінки.