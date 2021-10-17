Что делать на осенних каникулах: лучшие идеи для детей и родителей

В украинских школах в связи с ростом заболеваемости COVID-19 и ОРВИ начали менять график осенних каникул . Во многих городах дети идут на каникулы с завтрашнего дня, 18 октября. В нескольких областях детей решили отправить отдыхать немного раньше из-за проблем с отоплением.

Что делать на каникулах, и чем занять своего ребенка в это время - читайте в материале ниже .

Лучший отдых - смена деятельности, так что не теряйте времени и берите каникулы в свои руки. Если нет возможности уехать в путешествие, проводите больше времени на воздухе.

Лабиринт из листьев в парке

Во время прогулки по свежему воздуху можете придумать для ребенка интересное занятие. Например, выложите из листьев лабиринт и предложите ребенку пройти его.

Конная прогулка

Речь идет не о пятиминутной поездке, а о полноценном занятии в конноспортивном клубе. Также стоит отметить, что знакомство с лошадьми принесет вашему ребенку незабываемые впечатления и конечно же поднимет настроение, если оно будет испорчено пасмурной погодой.

Экскурсии

Вы можете организовать для своего ребенка самостоятельную экскурсию или присоединиться к школьным. Это отличная возможность расширить кругозор ребенка, а если он будет в компании с другими детьми, то позволит еще больше сблизится с ними.

Поездка в другой город

Это отличный способ сменить обстановку. В поездке можно объяснить ребенку, как ориентироваться на незнакомых улицах, как вежливо спрашивать дорогу и уточнять, куда едет автобус.

Детям можно рассказать, как правильно планировать поездку, где и как покупать билеты, и какими сервисами нужно пользоваться, чтобы найти отель или съемное жилье.

Что делать дома

Если никуда не получается поехать, то не расстраивайтесь, дома можно тоже организовать интересный досуг:

Устройте чемпионат по настольным играм

Каждый вечер доставайте новую настольную игру, и привлеките к этому занятию всю семью. Результаты записывайте в таблицу, чтобы в конце каникул подвести итоги и раздать призы.

Устройте пижамную вечеринку

Предложите ребенку позвать друзей на пижамную вечеринку с просмотром мультфильмов или фильмов. Все зависит от возраста детей.

Хобби

Позвольте своему ребенку заняться тем, чем он любит: рисовать, лепить, делать подделки, читать книги, раскладывать в алфавитном порядке свои игрушки и т.д. Если у него еще нет хобби, помогите ему. Предложите разные варианты.