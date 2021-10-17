Що робити на осінніх канікулах: кращі ідеї для дітей і батьків

В українських школах у зв'язку із зростанням захворюваності на COVID-19 та ГРВІ почали змінювати графік осінніх канікул . У багатьох містах діти йдуть на канікули з завтрашнього дня, 18 жовтня. У кількох областях дітей вирішили відправити відпочивати трохи раніше через проблеми з опаленням.

Що робити на канікулах, і чим зайняти свою дитину в цей час - читайте в матеріалі нижче .

Кращий відпочинок - зміна діяльності, так що не втрачайте часу і беріть канікули в свої руки. Якщо немає можливості виїхати в подорож, проводите більше часу на повітрі.

Лабіринт з листя в парку

Під час прогулянки по свіжому повітрю можете придумати для дитини цікаве заняття. Наприклад, викладіть з листя лабіринт і запропонуйте дитині пройти його.

Кінна прогулянка

Йдеться не про п'ятихвилинну поїздку, а про повноцінне заняття в кінноспортивному клубі. Також варто зазначити, що знайомство з кіньми принесе вашій дитині незабутні враження і звичайно ж підніме настрій, якщо він буде зіпсований похмурою погодою.

Екскурсія

Ви можете організувати для своєї дитини самостійну екскурсію або приєднатися до шкільних. Це відмінна можливість розширити кругозір дитини, а якщо вона буде у компанії з іншими дітьми, то дозволить ще більше зблизиться з ними.

Поїздка в інше місто

Це відмінний спосіб змінити обстановку. У поїздці можна пояснити дитині, як орієнтуватися на незнайомих вулицях, як ввічливо питати дорогу і уточнювати, куди їде автобус.

Дітям можна розповісти, як правильно планувати поїздку, де і як купувати квитки, і якими сервісами потрібно користуватися, щоб знайти готель або житло.

Що робити вдома

Якщо нікуди не виходить поїхати, то не турбуйтеся, вдома можна теж організувати цікаве дозвілля:

Влаштуйте чемпіонат з настільних ігор

Щовечора діставайте нову настільну гру, і залучіть до цього заняття всю сім'ю. Результати записуйте в таблицю, щоб в кінці канікул підвести підсумки і роздати призи.

Влаштуйте піжамну вечірку

Запропонуйте дитині покликати друзів на піжамну вечірку з переглядом мультфільмів або фільмів. Все залежить від віку дітей.

Хобі

Дозвольте своїй дитині зайнятися тим, чим вона любить: малювати, ліпити, читати книги, розкладати в алфавітному порядку свої іграшки і т.д. Якщо у неї ще немає хобі, допоможіть їй. Запропонуйте різні варіанти.