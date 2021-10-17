Що робити на осінніх канікулах: кращі ідеї для дітей і батьків
В українських школах у зв'язку із зростанням захворюваності на COVID-19 та ГРВІ почали змінювати графік осінніх канікул. У багатьох містах діти йдуть на канікули з завтрашнього дня, 18 жовтня. У кількох областях дітей вирішили відправити відпочивати трохи раніше через проблеми з опаленням.
Що робити на канікулах, і чим зайняти свою дитину в цей час - читайте в матеріалі нижче.
Кращий відпочинок - зміна діяльності, так що не втрачайте часу і беріть канікули в свої руки. Якщо немає можливості виїхати в подорож, проводите більше часу на повітрі.
Лабіринт з листя в парку
Під час прогулянки по свіжому повітрю можете придумати для дитини цікаве заняття. Наприклад, викладіть з листя лабіринт і запропонуйте дитині пройти його.
Кінна прогулянка
Йдеться не про п'ятихвилинну поїздку, а про повноцінне заняття в кінноспортивному клубі. Також варто зазначити, що знайомство з кіньми принесе вашій дитині незабутні враження і звичайно ж підніме настрій, якщо він буде зіпсований похмурою погодою.
Екскурсія
Ви можете організувати для своєї дитини самостійну екскурсію або приєднатися до шкільних. Це відмінна можливість розширити кругозір дитини, а якщо вона буде у компанії з іншими дітьми, то дозволить ще більше зблизиться з ними.
Поїздка в інше місто
Це відмінний спосіб змінити обстановку. У поїздці можна пояснити дитині, як орієнтуватися на незнайомих вулицях, як ввічливо питати дорогу і уточнювати, куди їде автобус.
Дітям можна розповісти, як правильно планувати поїздку, де і як купувати квитки, і якими сервісами потрібно користуватися, щоб знайти готель або житло.
Що робити вдома
Якщо нікуди не виходить поїхати, то не турбуйтеся, вдома можна теж організувати цікаве дозвілля:
Влаштуйте чемпіонат з настільних ігор
Щовечора діставайте нову настільну гру, і залучіть до цього заняття всю сім'ю. Результати записуйте в таблицю, щоб в кінці канікул підвести підсумки і роздати призи.
Влаштуйте піжамну вечірку
Запропонуйте дитині покликати друзів на піжамну вечірку з переглядом мультфільмів або фільмів. Все залежить від віку дітей.
Хобі
Дозвольте своїй дитині зайнятися тим, чим вона любить: малювати, ліпити, читати книги, розкладати в алфавітному порядку свої іграшки і т.д. Якщо у неї ще немає хобі, допоможіть їй. Запропонуйте різні варіанти.
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