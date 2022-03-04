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Что делать, если оккупант хочет сдаться в плен: инструкция для украинцев

Автор: Светлана Мащенко

Гражданским украинцам дали четкую инструкцию, как действовать, если российский оккупант хочет сдаться в плен.

Об этом рассказали в ВСУ.

Если вы увидели голодного русского солдата, готового сдаться в плен:

  • Прикажите оккупанту бросить оружие в сторону
  • Поднять руки наверх
  • Лечь на землю

Важно:

  • Обыщите
  • Убедитесь, что у него нет оружия
  • Прикажите встать и конвоируйте, выдерживая дистанцию 2 метра, в местный сельсовет до старосты или в офис местной ОТГ.

Если же офис ОТГ находится далеко или это опасно, позовите на помощь и обязательно наберите номер горячей линии пункта сбора пленных Министерства обороны: +380894201863

Ранее мы писали, что делать, если есть угроза обвала дома.

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