Что делать, если оккупант хочет сдаться в плен: инструкция для украинцев

Гражданским украинцам дали четкую инструкцию, как действовать, если российский оккупант хочет сдаться в плен.
Об этом рассказали в ВСУ.
Если же офис ОТГ находится далеко или это опасно, позовите на помощь и обязательно наберите номер горячей линии пункта сбора пленных Министерства обороны: +380894201863
Ранее мы писали, что делать, если есть угроза обвала дома.
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