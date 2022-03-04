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Що робити, якщо окупант хоче здатися в полон: інструкція для українців

Автор: Світлана Мащенко

Цивільним українцям дали чітку інструкцію, як діяти, якщо російський окупант хоче здатися в полон.

Про це розповіли в ЗСУ.

Якщо ви побачили голодного російського солдата, готового здатися в полон:

  • Накажіть окупанту кинути зброю в бік
  • Підняти руки нагору
  • Лягти на землю

Важливо:

  • Обшукайте
  • Переконайтеся, що він не має зброї
  • Накажіть встати та конвоюйте, витримуючи дистанцію 2 метри, до місцевої сільради до старости або до офісу місцевої ОТГ.

Якщо ж офіс ОТГ знаходиться далеко або це небезпечно, покличте на допомогу і обов'язково наберіть на номер гарячої лінії пункту збору полонених Міністерства оборони: +380894201863

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