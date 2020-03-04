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Что делать после контакта с больным коронавирусом: совет главного санитарного врача

STYLERЖизнь    04.03.2020 - 18:54
Что делать после контакта с больным коронавирусом: совет главного санитарного врача
Коронавирус в Украине (фото: коллаж РБК-Украина)

Виктор Ляшко рассказал, что делать после контакта с заболевшими COVID-19

Коронавирус в Украине зафиксирован пока только у одного мужчины в Черновцах, который до этого отдыхал вместе с женой в Италии. Еще 6 человек находятся под подозрением. Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко объяснил, что нужно делать после контакта с больным коронавирусом.

Он отметил, что решать, кого необходимо изолировать, должны врачи. Ляшко также подчеркнул, что не нужно стигматизировать людей по каким-либо признакам, включая и наличие болезни.

"Мы говорим о том, что самоизоляция в доме является безопасной, и это общественная, социальная ответственность каждого из нас, когда люди не выходят, не посещают места массового скопления", - заявил эксперт во время брифинга.

По его словам, люди должны относиться ко всем одинаково. А вопросами изоляции должны заниматься специалисты. Он подчеркнул, что у украинцев сформировалось заблуждение, что всех, кто контактировал с больным или с подозрением на коронавирус, необходимо изолировать в больницу.

Ляшко также заявил, что нет никакой необходимости в том, чтобы изолировать здоровых людей в медицинские учреждения, поскольку там оказывают медицинскую помощь людям с другими заболеваниями.

Напомним, что в киевских школах сделали важное объявление из-за угрозы коронавируса.

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