Що робити після контакту з хворим на коронавірус: порада головного санітарного лікаря

Коронавірус в Україні (фото: колаж РБК-Україна)

Віктор Ляшко розповів, що робити після контакту з хворими COVID-19

Коронавірус в Україні зафіксований поки тільки в одного чоловіка в Чернівцях, який до цього відпочивав разом з дружиною в Італії. Ще 6 осіб перебувають під підозрою. Заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко пояснив, що потрібно робити після контакту з хворим коронавірусом.

Він зазначив, що вирішувати, кого необхідно ізолювати, повинні лікарі. Ляшко також підкреслив, що не потрібно стигматизувати людей за якимись ознаками, включаючи наявність хвороби.

"Ми говоримо про те, що самоізоляція в будинку є безпечною, і це громадська, соціальна відповідальність кожного з нас, коли люди не виходять, не відвідують місця масового скупчення", - заявив експерт під час брифінгу.

За його словами, люди повинні ставитися до всіх однаково. А питаннями ізоляції повинні займатися фахівці. Він підкреслив, що в українців сформувалася думка, що всіх, хто контактував з хворим або з підозрою на коронавірус, необхідно ізолювати в лікарню.

Ляшко також заявив, що немає ніякої необхідності в тому, щоб ізолювати здорових людей у медичні установи, оскільки там надають медичну допомогу людям з іншими захворюваннями.

Нагадаємо, що в київських школах зробили важливе оголошення через загрозу коронавірус.