Что украинские школьники будут сдавать на ГИА в 2022: перечень предметов

В Украине школьники будут сдавать Государственную итоговую аттестацию в 2022 году, и министерство образования и науки уже подготовило перечень предметов, по которым будут проводить проверку знаний в следующем учебном году.

Учеников каких классов это коснется, и какие будут предметы - читайте в материале ниже.

Если в нынешнем году МОН из-за карантина освободило школьников от обязательного прохождения ГИА, то в следующем итоговую аттестацию все же намерены устраивать - ее будут проходить ученики 4, 9 и 11 классов.

Перечень предметов для ГИА для 4 классов:

Украинский язык.

Математика

Язык национального меньшинства или язык коренного народа (в случае, если в школе такой изучается).

Предметы для ГИА для 9 классов:

Украинский язык.

Математика.

Один из предметов на выбор: биология, всемирная история, география, зарубежная литература, иностранный язык, информатика, история Украины, основы правоведения, украинская литература, физика, химия, язык национального меньшинства, язык коренного народа.

Перечень предметов для ГИА для 11 классов:

Украинский язык.

Математика.

История Украины или иностранный язык (английский, испанский, немецкий или французский языки).

Один из учебных предметов на выбор: история Украины, иностранный язык, биология, география, физика, химия.

Язык национального меньшинства или коренного народа.

Стоит отметить, что приказ МОН еще не опубликован на сайте Верховной Рады, соответственно пока не вступил в действие.