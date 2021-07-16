Что украинские школьники будут сдавать на ГИА в 2022: перечень предметов
В Украине школьники будут сдавать Государственную итоговую аттестацию в 2022 году, и министерство образования и науки уже подготовило перечень предметов, по которым будут проводить проверку знаний в следующем учебном году.
Учеников каких классов это коснется, и какие будут предметы - читайте в материале ниже.
Если в нынешнем году МОН из-за карантина освободило школьников от обязательного прохождения ГИА, то в следующем итоговую аттестацию все же намерены устраивать - ее будут проходить ученики 4, 9 и 11 классов.
Перечень предметов для ГИА для 4 классов:
- Украинский язык.
- Математика
- Язык национального меньшинства или язык коренного народа (в случае, если в школе такой изучается).
Предметы для ГИА для 9 классов:
- Украинский язык.
- Математика.
- Один из предметов на выбор: биология, всемирная история, география, зарубежная литература, иностранный язык, информатика, история Украины, основы правоведения, украинская литература, физика, химия, язык национального меньшинства, язык коренного народа.
Перечень предметов для ГИА для 11 классов:
- Украинский язык.
- Математика.
- История Украины или иностранный язык (английский, испанский, немецкий или французский языки).
- Один из учебных предметов на выбор: история Украины, иностранный язык, биология, география, физика, химия.
- Язык национального меньшинства или коренного народа.
Стоит отметить, что приказ МОН еще не опубликован на сайте Верховной Рады, соответственно пока не вступил в действие.
Ранее сообщалось, что под Одессой учительница приняла участие в ВНО вместе с учениками, и стали известны ее результаты.
Напомним также, что в Украине школы отменяют 10-11 классы для учеников.