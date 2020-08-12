Що робити з безсонням: вчені назвали напої, які допоможуть швидко заснути

Безсоння можна побороти за допомогою деяких напоїв (фото: pixabay.com)

Експерти розповіли, які напої допоможуть заснути

Всі знають, що перед сном слід уникати кави і шоколаду, оскільки вони містять кофеїн і можуть не дати вам заснути вночі. Але є напої, які навпаки мають заспокійливу дію на організм і допомагають заснути.

Їжа і напої, що містять певні мінерали, лікувальні трави і триптофан - амінопропіонова кислота, - можуть допомогти вашому організму виробляти серотонін і мелатонін. Це важливі гормони в регулюванні сну. Про це розповів фахівець зі сну доктор Метью Шмітт в інтерв'ю CNN.

Також варто пам'ятати про два загальні правила для хорошого сну:

Припиніть їсти і пити принаймні за дві години до сну, щоб уникнути походів в туалет і печії протягом ночі;

Уникайте кофеїну після 14:00 і вечірній алкоголь.

Ось кілька заспокійливих і ароматних чаїв та інших напоїв, які допоможуть вам розслабитися і заснути

Ромашковий чай

Ромашковий чай - заспокійливий і снодійний засіб, традиційно використовується в різних частинах Ірану. Дослідження 2017 року показало, що екстракт ромашки покращує якість сну літніх людей і їхню повсякденну активність.

Чай Ашваганда

Ашваганда, шанована рослина індійської альтернативної аюрведичної медицини, традиційно використовувалася для заспокоєння нервів. Ашваганда допоможе організму заспокоїтися і підготуватися до сну, а також поліпшить загальну якість сну.

Чай з кореня валеріани

Валеріана родом з Європи та Азії, ця рослина, використовується для лікування безсоння, занепокоєння, депресії і симптомів менопаузи.

Тепле і "золоте" молоко

Завдяки триптофану, кальцію і магнію, що містяться в молочних продуктах, вживання теплого молока перед сном може допомогти вам краще спати. При цьому теплий стан робить напій більш заспокійливим і легким для перетравлення.

"Золоте" молоко - це традиційний індійський напій з молоком, корицею, імбиром і куркумою, а куркума багата компонентом куркуміном. Куркумін своєю чергою має протизапальну дію і може лікувати симптоми тривоги і депресії, які можуть заважати сну.

Чай з меліси

Мелісса, трава з ароматом лимона, яка походить з того ж сімейства, що і м'ята, традиційно використовувалася для поліпшення настрою, а також для додання аромату м'яса, морепродуктів і випічці.

Вона може допомогти зменшити симптоми безсоння. Дослідження 2011 року показало, що симптоми безсоння в учасників зменшилися на 42% після того, як вони отримували екстракт меліси щодня протягом 15 днів.

Чай з пасифлори

Чай з пасифлори, зварений з сушеного листя, квітів і стебел рослини пасифлора, використовується для поліпшення якості сну і зняття занепокоєння.

Дослідження 2013 року показало, що чай з пасифлори в поєднанні з валеріаною був так само ефективний, як і Амбіен, найпоширеніші ліки проти безсоння.

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