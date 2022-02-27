Что делать при аварии на газопроводе или нефтебазе: как уберечь себя

Россия напала на Украину 24 февраля. Поэтому специалисты рассказали, что делать людям в случае аварий на химических объектах.
Об этом сообщают на странице Госспецсвязи.
В частности, оккупанты начали наносить техногенные катастрофы: в Харькове взорван газопровод, в Василькове пылает нефтебаза.
Краткая инструкция по гражданской защите граждан:
Однако, если имеете проблемы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, дополнительно проконсультируйтесь с врачом.
Самое лучшее - немедленно уехать с места близкого к аварии, в случае не возможности выполняйте эти минимальные советы.
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Также сообщалось об обновленную карту бомбоубежищ по всей Украине.