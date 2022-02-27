Що робити при аварії на газопроводі чи нафтобазі: як уберегти себе

Росія напала на Україну 24 лютого. Тому фахівці розповіли, що робити людям у разі аварій на хімічних об'єктах.
Про це повідомляють на сторінці Держспецзв’язку.
Зокрема, окупанти почали завдавати техногенні катастрофи: у Харкові підірвано газопровід, у Василькові палає нафтобаза.
Коротка інструкція з цивільного захисту громадян:
Однак, якщо маєте проблеми із серцево-судинними захворюваннями, додатково проконсультуйтеся з лікарем.
Найкраще - негайно виїхати з місця близького до аварії, у разі не можливості виконуйте ці мінімальні поради.
Раніше ми повідомляли, як заощадити заряд смартфону, якщо довго доводиться бути в укритті чи без світла.
Також повідомлялося про оновлену мапу бомбосховищ по всій Україні.