Что делать, когда в аптеках кончились Тироксин и Эутирокс: ответ эндокринолога

Что делать, если закончились лекарства?

Ищем аналоги

Берем любой препарат с тем же действующим веществом. Например, для Эутирокса - это левотироксин натрий (Levothyroxinum). В любой стране вас поймут.

Ищем другую дозу

Если вы принимаете 50 мкг тироксина, можно купить 50, 25, 100 мкг. В принципе, можно брать и 75 мкг. Во время войны колебание дозы 25 мкг туда-сюда не критичны.

Если ничего нет

Если прямо ничего нет, а ваша доза выше 50 мкг, то уменьшаем ее, чтобы растянуть на дольше. Например, пьем один день полную дозу, а один день - половину дозы. Или пьем сегодня дозу, а завтра ничего не пьем.

К счастью, Тироксин не инсулин, и без него вполне можно прожить. Для большинства месяц без Тироксина - это совершенно сносно.

Если вы принимаете дозу до 50 мкг (25, 37,5 мкг), ее можно смело переставать принимать, поскольку гомеопатическая доза - она и в войну гомеопатическая.

Надо ли принимать Тироксин и Эутирокс "для профилактики"?

Врачи отмечают, что для приема данных препаратов должны быть показания, которые определяет только врач. Поэтому ни в коем случае не употребляйте это лекарство самостоятельно без рекомендации медика.

Кроме того, чаще всего препарат нужно принимать длительное время, а скорее всего - всю жизнь (особенно, если речь идет о послеоперационном гипотиреозе или после проведенной ранее радиойодтерапии).

Также стоит обратить внимание, что доза препарата рассчитывается для каждого пациента индивидуально согласно веса, возраста и наличия сопутствующих заболеваний (ССЗ, заболевания органов желудочно-кишечного тракта и тому подобное).

Коррекцией дозы тоже занимается исключительно врач.

Таким образом, люди, которые "на всякий случай" массово скупают Тироксин и Эутирокс, на самом деле могут навредить тем, кому это лекарство действительно необходимо.

Полезные ссылки

Украинцы, которые ищут те или иные лекарства, могут воспользоваться полезными ресурсами.

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