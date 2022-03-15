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Що робити, коли в аптеках скінчились Тироксин і Еутирокс: відповідь ендокринолога

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Вівторок 15 березня 2022 08:30
Що робити, коли в аптеках скінчились Тироксин і Еутирокс: відповідь ендокринолога Українці розкупили Тироксин і Еутирокс (колаж: Styler)
Автор: Дмитрий Войналович

Тироксин і Еутирокс майже неможливо купити у аптеках України. Незважаючи на те, що ці препарати гормону щитовидної залози призначаються при гіпотиреозі, багато людей скупили його "на випадок радіаційної аварії".

Що ж робити, коли люди, яким дані препарати показані лікарем, зіткнулися з дефіцитом ліків? Відповідь на це питання спробувала дати відома лікар-ендокринолог Наталія Домбровська у своєму Instagram.

Що робити, якщо, закінчилися ліки?

Шукаємо аналоги

Беремо будь-який препарат з тією ж діючою речовиною. Наприклад, для Еутироксу - це левотироксин натрій (Levothyroxinum). У будь-якій країні вас зрозуміють.

Що робити, коли в аптеках скінчились Тироксин і Еутирокс: відповідь ендокринолога

Шукаємо іншу дозу

Якщо ви приймаєте 50 мкг тироксину, можна купити 50, 25, 100 мкг. У принципі, можна брати і 75 мкг. У час війни коливання дози 25 мкг туди-сюди не критичне.

Якщо нічого немає

Якщо прямо нічого немає, а ваша доза вище 50 мкг, то зменшуємо її, щоб розтягнути на довше. Наприклад, п'ємо один день повну дозу, а один день - половину дози. Або п'ємо сьогодні дозу, а завтра нічого не п'ємо.

На щастя, Тироксин не інсулін, і без нього цілком можна прожити. Для більшості місяць без Тироксину - це абсолютно стерпно.

Якщо ви приймаєте дозу до 50 мкг (25, 37,5 мкг), її можна сміливо переставати приймати, оскільки гомеопатична доза - вона і у війну гомеопатична.

Чи треба приймати Тироксин і Еутирокс "для профілактики"?

Лікарі наголошують, що для прийому даних препаратів мають бути показання, які визначає лише лікар. Тому у жодному разі не вживайте ці ліки самостійно без рекомендації медика.

Крім того, найчастіше препарат потрібно приймати тривалий час, а швидше за все - все життя (особливо, якщо йдеться про післяопераційний гіпотиреоз або після проведеної раніше радіойодтерапії).

Також варто звернути увагу, що доза препарату обчислюється для кожного пацієнта індивідуально відповідно до ваги, віку та наявності супутніх захворювань (ССЗ, захворювання органів шлунково-кишкового тракту тощо).

Корекцією дози теж займається виключно лікар.

Таким чином, люди, які "про всяк випадок" масово скуповують Тироксин і Еутирокс, насправді можуть нашкодити тим, кому ці ліки дійсно необхідні.

Корисні посилання

Українці, які шукають ті чи інші ліки, можуть скористатися корисними ресурсами.

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Сайти для пошуку ліків:

  • Tabletki.ua
  • Liki24.com
  • HelpMeUA.com

Також звертайтеся до волонтерських організацій у ваших містах та областях.

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