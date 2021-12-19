Мы все делали неправильно: как хранили овощи зимой наши бабушки

Как утверждают составители книги, в домашних условиях и при наличии небольших хранилищ, можно хорошо сохранить в течении зимы и весны картофель, свеклу, морковь и лук.

Перед закладкой на хранение овощи необходимо сначала хорошо просушить на воздухе. А потом отсортировать порченные и неразвившиеся экземпляры.

Как хранить овощи

Овощи надлежит хранить в сухих, темных и прохладных помещениях и обеспечить им хорошую вентиляцию в самой толще продуктов.

Для этого свеклу, картофель и другие корнеплоды насыпают в ящики, которые неплотно сбиты из планок. Также можно использовать для хранения корзины.

При наличии подвала или погреба, овощи хранят в них кучами высотой не более 1 – 1,5 метра.

Но насыпать овощи нужно не на пол, а на деревянный настил из досок. Это убережет корнеплоды от перемерзания.

Морковь нужно хранить в ящиках с песком, а корни укладывать таким образом, чтобы они не соприкасались друг с другом.

Чем ниже температура в помещении для хранения овощей, тем лучше. Но нельзя допускать понижения температуры воздуха ниже 0 градусов.

При более низкой температуре овощи могут замерзнуть и при последующем оттаивании начнут быстро портиться.

А вот лук прекрасно хранится в сухом помещении подвешенными плетенками.