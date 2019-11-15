Делает человека невидимым: ученые создали уникальный материал (видео)

Ученым удалось создать уникальный материал, который способен сделать любой предмет, который скрывается за ним, практически полностью невидимым. Над разработкой революционного открытия работали исследователи из Канады. Они презентовали видеоролик, показывающий преимущества материала.

В релизе компании Hyperstealth Biotechnology из Ванкувера говорится, что сверхтонкий материал сможет обеспечить "квантовую невидимость".

При этом пластина не имеет никакого источника питания. Ученые считают, что инновационным открытием смогут пользоваться правоохранители и военные.

Эта компания занимается разработкой специальной камуфляжной униформы, которой уже пользуются в армии США, Канады, Арабских Эмиратов и других стран.

Разработкой технологии невидимости исследователи занялись еще в 2010-м году, а спустя почти десять лет они показали свои достижения.

Уникальный материал внешне напоминает тонкий прозрачный пластик. Лучи света попадают в микроскопические линзы, которые рассеивают все, что находится за ним на определенном расстоянии.

Среди потенциальных применений - щиты для полицейских, за которыми правоохранителей не видят.

Ученые из Канады создали материал, делающий предметы невидимым (видео: YouTube/The Telegraph)