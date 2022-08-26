Справи на городі, які треба обов'язково зробити до кінця серпня
Окрім збирання урожаю городини до кінця серпня на городі та в саду варто зробити ще багато справ, щоб забезпечити урожай на наступний рік.
Про це пише канал "Дача. Сад та город".
Догляд за полуницею
Полуничник скошують під корінь, підгодовують калійно-фосфорними добривами, і мульчують ближче до вересня.
Підготовка компосту
Серпень - прекрасний час для закладення компостної ями. Матеріалу для цієї мети повно - бадилля, скошена трава, бур'яни, падалиця. Все це розбавляють золою, опалим листям і землею.
За полуницею треба доглядати в серпні (фото: pixabay)
Догляд за кущами
Смородина, аґрус і малина дуже потребують поливу у серпні. Рослини щойно завершили плодоношення, але вже почали закладати врожай наступного року, а для цього їм необхідна вода і поживні речовини.
Розмноження багаторічників
В останній літній місяць ділять і пересаджують на нове місце дельфініум, конвалії, лілійники, флокси. Крім того, підживлюють хвойні культури.
Раніше ми писали, коли треба копати картоплю, щоб вона точно долежала до весни.
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