Декому з українців дадуть 20 тисяч: хто і як може отримати гроші

В Україні почали прийом документів на здобуття премії імені А.Ф. Шекери у 2024 році. Вона присуджується громадянам України на конкурсних засадах у розмірі 20 тисяч гривень.
РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти розповідає, хто і як може отримати гроші.
Документи на здобуття премії імені А.Ф. Шекери у 2024 році приймає з 1 лютого Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти.
Ця премія премія присуджується балетмейстерам - за видатні досягнення у сфері хореографічного мистецтва (постановки, що мають сценічне втілення на професійній сцені).
На здобуття премії може бути висунута:
Водночас не можуть бути висунуті на цю премію ті постановки, які вже були відзначені іншими преміями або державними нагородами.
Варто знати також, що премія імені А.Ф. Шекери не присуджується посмертно.
Пропозиції щодо кандидатів на здобуття премії імені А.Ф. Шекери вносяться:
Достовірність наданої інформації забезпечують керівники суб'єктів подання, що подали пропозиції щодо претендента (претендентів) на здобуття премії, а також самі претенденти.
Для здобуття премії необхідно до 1 квітня 2024 року подати до Державного агентства з питань мистецтв та мистецької освіти "пакет" документів та інших матеріалів:
Зробити це можна онлайн (надіслати все необхідне на електронну адресу: g.gensitskyi@arts.org.ua) або ж офлайн (за адресою: вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001).
Важливо, що у разі невідповідності поданих документів вищезазначеним вимогам, а також якщо їх подано після 1 квітня 2024 року, такі документи розгляду не підлягають та повертаються із зазначенням причини повернення.
У разі усунення тих чи інших недоліків, документи може бути подано до Держмистецтв повторно до 1 квітня 2024 року.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що генсек НАТО Столтенберг претендує на Нобелівську премію миру.
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