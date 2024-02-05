Некоторым украинцам дадут 20 тысяч: кто и как может получить деньги

В Украине начали прием документов на соискание премии имени А.Ф. Шекеры в 2024 году. Она присуждается гражданам Украины на конкурсной основе в размере 20 тысяч гривен.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Государственное агентство Украины по вопросам искусства и художественного образования рассказывает, кто и как может получить деньги.
Документы на соискание премии имени А.Ф. Шекеры в 2024 году принимает с 1 февраля Государственное агентство Украины по вопросам искусства и художественного образования.
Эта премия присуждается балетмейстерам - за выдающиеся достижения в сфере хореографического искусства (постановки, имеющие сценическое воплощение на профессиональной сцене).
На соискание премии может быть выдвинута:
В то же время, не могут быть выдвинуты на эту премию те постановки, которые уже были отмечены другими премиями или государственными наградами.
Следует знать также, что премия имени А.Ф. Шекера не присуждается посмертно.
Предложения по кандидатам на соискание премии имени А.Ф. Шекеры вносятся:
Достоверность предоставленной информации обеспечивают руководители субъектов представления, которые подали предложения по претенденту (претендентам) на соискание премии, а также сами претенденты.
Для получения премии необходимо до 1 апреля 2024 года подать в Государственное агентство по вопросам искусства и художественного образования "пакет" документов и других материалов:
Сделать это можно онлайн (отправить все необходимое по электронному адресу: g.gensitskyi@arts.org.ua) или же офлайн (по адресу: ул. Б. Гринченко, 1, г. Киев, 01001).
Важно, что в случае несоответствия поданных документов вышеуказанным требованиям, а также если они поданы после 1 апреля 2024 года, такие документы рассмотрению не подлежат и возвращаются с указанием причины возврата.
В случае устранения тех или иных недостатков документы могут быть поданы в Госискусства повторно до 1 апреля 2024 года.
Напомним, ранее мы рассказывали, что генсек НАТО Столтенберг претендует на Нобелевскую премию мира.
Читайте также, кто из украинцев и как именно может получить 10 тысяч гривен от ООН.