ua en ru
Чт, 01 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Генсек НАТО Столтенберг претендує на Нобелівську премію миру

Четвер 01 лютого 2024 07:55
UA EN RU
Генсек НАТО Столтенберг претендує на Нобелівську премію миру
Автор: Владислав Прийменко

Заступник голови Ліберальної партії Норвегії Абід Раджа висунув Генсека НАТО Єнса Столтенберга на Нобелівську премію миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на VG.

За словами Раджі, генсек НАТО невпинно працює заради миру в Україні і є головною силою миру за межами України.

"За межами України немає нікого, хто працював би для цього більше, ніж він, завдяки винахідливості, логіці та емоціям - і ніколи не втомлювався. Він невпинно працює заради миру в Україні, і за межами України був і залишається головною силою світу. Я так пишаюся тим, що я норвежець, коли бачу Столтенберга на світовій арені", - сказав Раджа.

Абід Раджа зауважив, що Столтенберг, - найбільш заслуговуючий кандидат на Нобелівську премію миру за 2023 рік, завдяки його невпинним зусиллям щодо встановлення миру та демократії в Європі та в усьому світі.

"Ніхто так не намагався добитися миру та демократії в Європі та в усьому світі за останній рік, як Єнс Столтенберг. Дертфор, цілком природно, що Льові пропонують, щоб він отримав нобелівську премію миру цього року", - каже Раджа, який є другим заступником голови Лівих.

"Столтенберг - ключова постать у забезпеченні миру в Європі. Минулого року він невпинно працював над пошуком рішень, здатних зупинити війну в Україні. Він також служив сполучною ланкою між різними сторонами, які беруть участь у цьому процесі", - заявив Раджа.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
ЗСУ ведуть позиційні бої на південний захід від Донецька: карти ISW
ЗСУ ведуть позиційні бої на південний захід від Донецька: карти ISW
DAILY
Репарації під заставу. Як Захід може фінансувати Україну за рахунок грошей Росії
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Репарації під заставу. Як Захід може фінансувати Україну за рахунок грошей Росії