Декому з українців дадуть 20 тисяч: хто і як може отримати гроші

В Україні почали прийом документів на здобуття премії імені А.Ф. Шекери у 2024 році. Вона присуджується громадянам України на конкурсних засадах у розмірі 20 тисяч гривень.

РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти розповідає, хто і як може отримати гроші.

За що можна отримати премію імені Шекери

Документи на здобуття премії імені А.Ф. Шекери у 2024 році приймає з 1 лютого Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти.

Ця премія премія присуджується балетмейстерам - за видатні досягнення у сфері хореографічного мистецтва (постановки, що мають сценічне втілення на професійній сцені).

На здобуття премії може бути висунута:

завершена постановка (прем'єра якої відбулась впродовж останніх трьох років, але не пізніше, ніж за місяць до її висування на здобуття премії)

сукупність постановок (прем'єра яких відбулась впродовж останніх трьох років, але не пізніше, ніж за місяць до їх висування на здобуття премії)

Водночас не можуть бути висунуті на цю премію ті постановки, які вже були відзначені іншими преміями або державними нагородами.

Варто знати також, що премія імені А.Ф. Шекери не присуджується посмертно.

Хто вносить пропозиції щодо кандидатів на премію

Пропозиції щодо кандидатів на здобуття премії імені А.Ф. Шекери вносяться:

закладами культури усіх форм власності, які здійснюють професійну діяльність у галузі хореографічного мистецтва

Національною хореографічною спілкою України

Національною академією мистецтв України

іншими творчими спілками

громадськими об'єднаннями, які діють у галузі професійного хореографічного мистецтва

закладами вищої освіти мистецького спрямування тощо

Достовірність наданої інформації забезпечують керівники суб'єктів подання, що подали пропозиції щодо претендента (претендентів) на здобуття премії, а також самі претенденти.

Що потрібно зробити, аби отримати премію

Для здобуття премії необхідно до 1 квітня 2024 року подати до Державного агентства з питань мистецтв та мистецької освіти "пакет" документів та інших матеріалів:

клопотання про присудження премії за підписом керівника установи, підприємства чи організації, що висуває кандидата

письмову згоду кандидата на висунення його на здобуття премії

згоду на обробку персональних даних відповідно до закону України "Про захист персональних даних"

автобіографію кандидата, що містить прізвище, ім'я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв'язку

творчу характеристику кандидата за підписом керівника установи, підприємства, чи організації, що висуває кандидата

копію документа, що посвідчує особу кандидата

копію документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті)

цифрові відеозаписи творів (файли у форматі .MOV, .MPEG, .MP4, .AVI, .WMV), що висуваються на здобуття премії

супутні фотографії (файли у форматі .jpg, .jpeg, .tif, .tiff, .png)

друковану продукцію

копію (фотокопії) публікацій відгуків у засобах масової інформації щодо постановки (сукупності постановок), висунутої на здобуття премії (за наявності)

Зробити це можна онлайн (надіслати все необхідне на електронну адресу: g.gensitskyi@arts.org.ua) або ж офлайн (за адресою: вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001).

Важливо, що у разі невідповідності поданих документів вищезазначеним вимогам, а також якщо їх подано після 1 квітня 2024 року, такі документи розгляду не підлягають та повертаються із зазначенням причини повернення.

У разі усунення тих чи інших недоліків, документи може бути подано до Держмистецтв повторно до 1 квітня 2024 року.