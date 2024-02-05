Некоторым украинцам дадут 20 тысяч: кто и как может получить деньги

В Украине начали прием документов на соискание премии имени А.Ф. Шекеры в 2024 году. Она присуждается гражданам Украины на конкурсной основе в размере 20 тысяч гривен.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Государственное агентство Украины по вопросам искусства и художественного образования рассказывает, кто и как может получить деньги.

За что можно получить премию имени Шекеры

Документы на соискание премии имени А.Ф. Шекеры в 2024 году принимает с 1 февраля Государственное агентство Украины по вопросам искусства и художественного образования.

Эта премия присуждается балетмейстерам - за выдающиеся достижения в сфере хореографического искусства (постановки, имеющие сценическое воплощение на профессиональной сцене).

На соискание премии может быть выдвинута:

завершенная постановка (премьера которой состоялась на протяжении последних трех лет, но не позднее, чем за месяц до ее выдвижения на соискание премии)

совокупность постановок (премьера которых состоялась на протяжении последних трех лет, но не позднее, чем за месяц до их выдвижения на соискание премии)

В то же время, не могут быть выдвинуты на эту премию те постановки, которые уже были отмечены другими премиями или государственными наградами.

Следует знать также, что премия имени А.Ф. Шекера не присуждается посмертно.

Кто вносит предложения по кандидатам на премию

Предложения по кандидатам на соискание премии имени А.Ф. Шекеры вносятся:

заведениями культуры всех форм собственности, осуществляющих профессиональную деятельность в области хореографического искусства

Национальным хореографическим союзом Украины

Национальной академией искусств Украины

другими творческими союзами

общественными объединениями, действующими в области профессионального хореографического искусства

заведениями высшего образования художественного направления и т.д.

Достоверность предоставленной информации обеспечивают руководители субъектов представления, которые подали предложения по претенденту (претендентам) на соискание премии, а также сами претенденты.

Что нужно сделать, чтобы получить премию

Для получения премии необходимо до 1 апреля 2024 года подать в Государственное агентство по вопросам искусства и художественного образования "пакет" документов и других материалов:

ходатайство о присуждении премии за подписью руководителя учреждения, предприятия или организации, выдвигающей кандидата

письменное согласие кандидата на выдвижение его на соискание премии

согласие на обработку персональных данных в соответствии с законом Украины "О защите персональных данных"

автобиографию кандидата, содержащую фамилию, имя и отчество, число, месяц, год и место рождения, информацию о гражданстве, сведения об образовании, трудовой деятельности, должности (занятии), место работы, контактный номер телефона и адрес электронной почты или другого средства связи

творческую характеристику кандидата за подписью руководителя учреждения, предприятия или организации, выдвигающей кандидата

копию документа, удостоверяющего личность кандидата

копию документа о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика или паспорта (для физических лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказываются от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика, сообщили об этом соответствующий контролирующий орган и имеют отметку в паспорте)

цифровые видеозаписи произведений (файлы в формате .MOV, .MPEG, .MP4, .AVI, .WMV), выдвигаемые на соискание премии

сопутствующие фотографии (файлы в формате .jpg, .jpeg, .tif, .tiff, .png)

печатную продукцию

копию (фотокопии) публикаций отзывов в средствах массовой информации о постановке (совокупности постановок), выдвинутой на соискание премии (при наличии)

Сделать это можно онлайн (отправить все необходимое по электронному адресу: g.gensitskyi@arts.org.ua) или же офлайн (по адресу: ул. Б. Гринченко, 1, г. Киев, 01001).

Важно, что в случае несоответствия поданных документов вышеуказанным требованиям, а также если они поданы после 1 апреля 2024 года, такие документы рассмотрению не подлежат и возвращаются с указанием причины возврата.

В случае устранения тех или иных недостатков документы могут быть поданы в Госискусства повторно до 1 апреля 2024 года.