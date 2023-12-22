Ось чому важливо відключати Wi-Fi на смартфоні на ніч

Економія заряду батареї

Найголовнішим плюсом відключення інтернету на смартфоні є те, що розряджатися гаджет буде набагато повільніше, ніж при увімкненому Wi-Fi. Це особливо актуально для старих смартфонів або пристроїв із неідеальним станом акумулятора. Якщо ви поки не плануєте заміну гаджета, відключення функцій, що не використовуються, допоможе продовжити термін його роботи.

Безпека

Якщо протягом дня інтернет на смартфоні включений, то легко відстежувати, до якої мережі ви підключені. Однак вночі користувач не зможе дізнатися, до якої мережі приєднався смартфон. Пристрій може автоматично з'єднуватися з будь-якими доступними мережами, особливо якщо функцію автоматичного підключення до Wi-Fi активовано.

Це може негативно вплинути на безпеку, оскільки вночі, коли користувач не стежить за смартфоном, пристрій може підключитися до небезпечної або навіть шкідливої мережі, що може призвести до негативних наслідків.

Зниження випромінювання

Навіть якщо гаджет працює в режимі низької активності, він все одно випромінює SAR. На думку експертів, рекомендується відключати Wi-Fi та мобільний інтернет на ніч.

Ще краще не користуватися смартфоном перед сном і відкласти гаджет подалі на ніч для зниження кількості електромагнітного випромінювання, що йде від пристрою. Хоча багатьом це може здатися спірним, проте відключення інтернету на ніч, на думку експертів, напевно не завдасть шкоди.

Відволікаючі фактори

Кожен активний користувач інтернету має месенджери та акаунти в соціальних мережах. У зв'язку з цим вночі можуть надходити різні повідомлення, які можуть порушити якість сну або навіть розбудити, особливо якщо має бути раннє піднесення на роботу.

Відключивши Wi-Fi, ви можете зменшити кількість відволікаючих факторів і покращити якість сну, не турбуючись про те, що ночами надійде непотрібне повідомлення.

Висновок

Відключати Wi-Fi на ніч корисно як для вас, так і для смартфона, але це, звичайно ж, особиста справа кожного, і залежить від ваших бажань і потреб. Можна прибрати в налаштуваннях автоматичне підключення до доступних мереж або залишати на ніч мобільний інтернет, якщо ви не хочете пропустити щось важливе.

Або можна поставити смартфон на беззвучний режим, щоб непотрібні повідомлення вас не турбували, а вранці ви могли відразу прочитати свіжі новини.