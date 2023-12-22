Вот почему важно отключать Wi-Fi на смартфоне на ночь

Экономия заряда батареи

Самым главным плюсом отключения интернета на смартфоне является то, что разряжаться гаджет будет гораздо медленнее, чем при включенном Wi-Fi. Это особенно актуально для старых смартфонов или устройств с идеальным состоянием аккумулятора. Если вы пока не планируете замену гаджета, отключение неиспользуемых функций поможет продлить срок его работы.

Безопасность

Если в течение дня интернет на смартфоне включен, то легко отслеживать, к какой сети вы подключены. Однако ночью пользователь не сможет узнать, к какой сети подключился смартфон. Устройство может автоматически подключаться к любым доступным сетям, особенно если функция автоматического подключения к Wi-Fi включена.

Это может негативно повлиять на безопасность, поскольку ночью, когда пользователь не следит за смартфоном, устройство может подключиться к опасной или даже вредоносной сети, что может привести к отрицательным последствиям.

Снижение излучения

Даже если гаджет работает в режиме низкой активности, он все равно излучает SAR. По мнению экспертов, рекомендуется отключать WiFi и мобильный интернет на ночь.

Еще лучше не пользоваться смартфоном перед сном и отложить гаджет подальше на ночь для снижения количества электромагнитного излучения, исходящего от устройства. Хотя многим это может показаться спорным, однако отключение интернета на ночь, по мнению экспертов, наверняка не нанесет вреда.

Отвлекающие факторы

У каждого активного пользователя интернета есть мессенджеры и аккаунты в социальных сетях. В связи с этим ночью могут поступать разные сообщения, которые могут нарушить качество сна или даже разбудить, особенно если должен быть ранний подъем на работу.

Отключив Wi-Fi, вы можете снизить количество отвлекающих факторов и улучшить качество сна, не беспокоясь о том, что по ночам поступит ненужное сообщение.

Вывод

Отключать Wi-Fi на ночь полезно как для вас, так и для смартфона, но это конечно же личное дело каждого, и зависит от ваших желаний и потребностей. Можно убрать в настройках автоматическое подключение к доступным сетям или оставлять на ночь мобильный интернет, если вы не хотите пропустить что-либо важное.

Или можно поставить смартфон на беззвучный режим, чтобы ненужные сообщения не беспокоили вас, а утром вы могли сразу прочитать свежие новости.