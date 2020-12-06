В декабре Землю накроет сильнейшей магнитной бурей: когда ожидать удар

Магнитная буря в декабре 2020 (Коллаж РБК-Украина)

Магнитная буря накроет Землю сильнейшим ударом в канун дня Святого Николая. Она станет самой сильной магнитной бурей в конце уходящего года.

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, воздействие магнитной бури начнет ощущаться уже 18 декабря и колебания будут настолько сильными, что их почувствуют даже те, кто не склонен к метеочувствительности.

Буре, которая накроет Землю 19 декабря, присвоен статус G1, а это значит, что волнение магнитного поля в этот день может повлиять на работу систем связи, поведение людей и их самочувствие, а также на поведение животных.

Скриншот

У людей может возникнуть сильная головная боль, шум в ушах, перепады давления, аритмия, сонливость, потеря работоспособности, раздражение, депрессивное состояние, могут быть нарушения сна. Особенно опасны такие дни для тех, у кого есть хронические заболевания сердечно-сосудистой системы.

Чтобы снизить воздействие магнитных колебаний на самочувствие, нужно хорошо высыпаться в эти дни, ограничить в рационе жирную и вредную пищу, алкоголь.

Нужно пить не менее 2 литров жидкости в день, а кофе заменить травяными чаями и компотами.

Физические нагрузки стоит уменьшить и отдать предпочтение дыхательным гимнастикам и прогулкам на свежем воздухе. Для облегчения состояния можно поплавать в бассейне, принять контрастный душ или расслабляющую ванную.

Людям с хроническими заболеваниями рекомендуются побольше отдыхать, избегать стрессов, а необходимые лекарства держать под руками вместе с водой.

Напомним, ранее мы писали о том, что специалисты обновили график магнитных бурь на декабрь 2020 года.

А также рассказывали о том, что ученые назвали неожиданный способ заменить кофе.