Коломойский призвал объявить в Украине дефолт

Фото: Игорь Коломойский (Мусиенко Владислав / УНИАН)

По мнению украинского бизнесмена, Соединенные Штаты и Евросоюз должны полностью списать долги Украины в качестве компенсации за борьбу с РФ

Украинский олихарх Игорь Коломойский призвал последовать примеру Греции и объявить в Украине дефолт. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью британской газете Financial Times.

"По моему мнению, мы должны поступить с нашими кредиторами, как Греция. Это пример для Украины", - заявил Коломойский.

Игорь Коломойский полагает, что в дефолте нет ничего страшного: "Сколько раз Аргентина объявляла дефолт? И ничего, реструктуризовали".

Он считает, что победа Владимира Зеленского на недавних президентских выборах говорит об усталости украинцев от требований Международного валютного фонда (МВФ).

"Если Зеленский будет слушать (Запад) и не принимать собственных решений, он закончит, как Порошенко. У него будут такие же рейтинги - 5, 10, 15 вместо 73%", - заявил Коломойский.

По мнению украинского бизнесмена, Соединенные Штаты и Евросоюз должны полностью списать долги Украины в качестве компенсации за борьбу с Российской Федерацией.

"Это ваша игра, ваша геополитика. Вас не интересует Украина. Вы хотите навредить России, а Украина - просто оправдание", - подчеркнул Коломойский.

Отметим, в 2015 году Греция стала первой развитой страной, которая не вернула МВФ значительное количество денег кредита.

Напомним, Игорь Коломойский прилетел в Украину после почти двухлетнего отсутствия. Как сообщается, самолет, на борту которого находился Коломойский, прилетел в аэропорт Днепра из Тель-Авива в 2:30 ночи 16 мая.

Ранее РБК-Украина сообщало, что "ПриватБанк" подал в иск бывшим совладельцам банка Игорю Коломойкому и Геннадию Боголюбову, а также к и их компаниям иск в суде штата Делавэр (США). Банк обвиняет бывших акционеров в отмывании миллиардов долларов, в том числе и в США.