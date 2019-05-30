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Будьте осторожны: каким знакам Зодиака не повезет в июне

STYLERЖизнь    30.05.2019 - 08:10
Будьте осторожны: каким знакам Зодиака не повезет в июне
Гороскоп на июнь 2019 (коллаж РБК-Украина)

Что ожидает разных знаков Зодиака в первый месяц лета

Июнь 2019 года принесет каждому из знаков Зодиака довольно заметные перемены - одни пойдут на пользу, а вот другие могут стать источником неприятностей и негативных эмоций для некоторых представителей.

Привычный мир может буквально перевернуться вверх ногами, однако важно научиться спокойно воспринимать все происходящее, отпустите ситуацию и не беспокоиться о том, чего не изменить.

Телец

Тельцы терпеть не могут все, что хоть как-то может расцениваться как ощутимое изменение или непредсказуемость. Однако перемен им не избежать. Тельцам нужно взять себя в руки, ведь, если они потеряют веру в себя, то могут произойти непоправимые последствия. К слову, в любовных делах могут поджидать огорчения.

Будьте осторожны: каким знакам Зодиака не повезет в июнеГороскоп на июнь 2019 (Коллаж РБК-Украина)

Лев

Июнь для Львов будет полон странных поворотов, а запланированное может не осуществиться. Это будет непросто, так что будьте готовы к неудачам. В конечном итоге, однако, у Львов будет все необходимое, чтобы с честью выдержать любые испытания.

Козерог

Козерог предпочитает быть последовательным и методичным, однако в июне его ждут изменения личностного плана. К тому же, чтобы добиться чего-то положительного, этим знакам зодиака предстоит идти на риск. Не повезет данному представителю с финансами, однако в конечном итоге проблема окажется решаемой.

Рыбы

Рыбы будут слишком нерешительны, а неуверенность в себе разрушит все планы. Астрологи рекомендуют закладывать основу для будущего и не позволять другим использовать либо манипулировать вами в угоду себе. Вы сможете постоять за себя и получите то, что заслуживаете.

Ранее мы писали о том, что астрологи назвали самые пунктуальные знаки Зодиака, которые ненавидят опаздывать и не прощают это другим.

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