Дефіцит вітаміну D: чим загрожує, як харчуватися і кому треба приймати додатково
Вітамін D або кальциферол - це жиророзчинний вітамін, який є одним з найважливіших для правильного функціонування організму людини.
Як визначити дефіцит, чим він загрожує, в яких продуктах міститься вітамін, і кому треба його приймати додатково - читайте нижче в матеріалі Styler.
Що таке вітамін D
Вітамін D або кальциферол - це жиророзчинний вітамін. Загалом є шість форм вітаміну, але клінічне значення має вітамін D2 (ергокальциферол) та вітамін D3 (холекальциферол). D2 - міститься в продуктах харчування (морська риба, яєчний жовток, печінка тріски, вершкове масло тощо), а от D3 - виробляється в шкірі під дією сонячних променів.
Яку функцію виконує вітамін
Кальциферол потрібен нам для нормального функціонування:
- опорно-рухової системи - профілактика рахіту, остеопорозу, переломів, остеомаляції, нервової системи, імунної системи;
- кальціє-фосфорного обміну і рівня кальцію в крові;
- для профілактики депресивних розладів, аутоімунних процесів, цукрового діабету та ожиріння.
Хто в групі ризику дефіциту вітаміну D?
Діти - вони швидко ростуть і можуть мати більші потреби та недостатнє надходження.
Вагітні і годуючі жінки жінки.
Люди з хронічними захворюваннями (хронічна хвороба нирок, печінки, кишечника, при вживанні деяких препаратів).
Жінки репродуктивного віку і дівчата пубертатного віку.
Люди, які мають недостатнє харчування та вони мало не перебувають на сонці.
Рекомендовані профілактичні дози вітаміну:
- Немовлята: 400-600 МО або (10-15 мкг) на добу.
- Діти від 1 до 18 років: 600-1000 МО (15-25 мкг) на добу.
- Дорослі та люди старшого віку: 800-2000 МО (20-50 мкг) на добу.
- Вагітні та годуючі жінки: (1500-2000 МО) (37,5-50 мкг) на добу.
Люди з діагностованим дефіцитом вітаміну D потребують більших доз, порівняно з рекомендованими профілактичними.
Який аналіз здати, і яка норма?
За словами лікарки Ольги Леськів, можна здати аналіз крові з вени на 25-ОН- гідроксивітамін - це сукупність віт D2 і D3 у сироватці крові.
Як розповіла лікар Лілія Сарахман, Всім здавати аналіз крові на визначення вітаміну не треба. Якщо ви будете приймати профілактичну дозу, не маєте ніяких скарг і не належите до групи ризику, то аналіз на визначення вітаміну D вам не потрібний.
Фото: instagram.com/dr.sarahman
Як зрозуміти, що вам варто здати аналіз?
Дефіцит вітаміну D у дорослих важко виявити без аналізу крові. Проте якщо ви бачите у себе такі симптоми, це привід перевіритись:
- швидка втомлюваність;
- сильний біль або слабкість у кістках або м’язах;
- ломота в ногах, тазі та стегнах.
В яких продуктах міститься вітамін?
Деякі продукти містять вітамін D природним чином, а інші збагачені ним.
Вітамін D можна знайти в таких продуктах:
- лосось;
- сардини;
- оселедець;
- консервований тунець;
- печінка тріски;
- яловича печінка;
- яєчний жовток;
- креветки;
- гриби;
- молоко;
- сири;
- вершкове масло;
- певні зернові та вівсяні пластівці;
- йогурт;
- апельсиновий сік.
Може бути важко отримувати достатню кількість вітаміну D щодня лише через перебування на сонці та через їжу, тому приймання добавок вітаміну D може допомогти. Та краще спочатку проконсультуватися із лікарем, чи є у вас така потреба.
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