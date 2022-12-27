Дефицит витамина D: чем грозит, как питаться и кому нужно принимать дополнительно

Витамин D или кальциферол – это жирорастворимый витамин, являющийся одним из важнейших для правильного функционирования организма человека.

Как определить дефицит, чем он угрожает, в каких продуктах содержится витамин, и кому нужно его принимать дополнительно – читайте ниже в материале Styler.

Что такое витамин D

Витамин D или кальциферол – это жирорастворимый витамин. Всего есть шесть форм витамина, но клиническое значение имеет витамин D2 (эргокальциферол) и витамин D3 (холекальциферол). D2 – содержится в продуктах питания (морская рыба, яичный желток, печень трески, сливочное масло и т.п.), а вот D3 – производится в коже под действием солнечных лучей.

Какую функцию выполняет витамин

Кальциферол нужен нам для нормального функционирования:

опорно-двигательной системы - профилактика рахита, остеопороза, переломов, остеомаляции, нервной системы, иммунной системы;

кальцие-фосфорного обмена и уровня кальция в крови;

для профилактики депрессивных расстройств, аутоиммунных процессов, сахарного диабета и ожирения.

Кто в группе риска дефицита витамина D?

Дети – они быстро растут и могут иметь большие потребности и недостаточное поступление.

Беременные и кормящие женщины женщины.

Люди с хроническими заболеваниями (хроническая почечная недостаточность, печени, кишечника, при употреблении некоторых препаратов).

Женщины репродуктивного возраста и девочки пубертатного возраста.

Люди, у которых недостаточно питания и они мало находятся на солнце.

Рекомендуемые профилактические дозы витамина:

Младенцы: 400-600 МЕ или (10-15 мкг) в сутки.

Дети от 1 до 18 лет: 600-1000 МЕ (15-25 мкг) в сутки.

Взрослые и старше: 800-2000 МЕ (20-50 мкг) в сутки.

Беременные и кормящие женщины: (1500-2000 МЕ) (37,5-50 мкг) в сутки.

Люди с диагностированным дефицитом витамина D нуждаются в больших дозах, по сравнению с рекомендованными профилактическими.

Какой анализ сдать и какая норма?

По словам врача Ольги Леськив, можно сдать анализ крови из вены на 25-ОН-гидроксивитамин - это совокупность вит D2 и D3 в сыворотке крови.

Как рассказала врач Лилия Сарахман, всем сдавать анализ крови на определение витамина не нужно. Если вы будете принимать профилактическую дозу, не имеете никаких жалоб и не относитесь к группе риска, то анализ на определение витамина D вам не нужен.



Фото: instagram.com/dr.sarahman

Как понять, что вам следует сдать анализ?

Дефицит витамина D у взрослых трудно выявить без анализа крови. Однако, если вы видите у себя такие симптомы, это повод провериться:

быстрая утомляемость;

сильная боль или слабость в костях или мышцах;

ломота в ногах, тазе и бедрах.

Какие продукты содержат витамин?

Некоторые продукты содержат витамин D естественным образом, а другие обогащены им.

Витамин D можно найти в следующих продуктах:

лосось;

сардины;

сельдь;

консервированный тунец;

печень трески;

говяжья печень;

яичный желток;

креветки;

грибы;

молоко;

сыры;

сливочное масло;

определенные зерновые и овсяные хлопья;

йогурт;

апельсиновый сок.

Может быть трудно получать достаточное количество витамина D ежедневно только благодаря пребыванию на солнце и через пищу, поэтому прием добавок витамина D может помочь. Но лучше сначала проконсультироваться с врачом, есть ли у вас такая потребность.

Список препаратов, которые можно принимать дополнительно взрослым и детям, можно увидеть здесь.