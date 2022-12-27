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Дефицит витамина D: чем грозит, как питаться и кому нужно принимать дополнительно

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Вторник 27 декабря 2022 10:01
Дефицит витамина D: чем грозит, как питаться и кому нужно принимать дополнительно Как определить дефицит витамина D (фото: raybori.gov.ua)
Автор: Светлана Мащенко

Витамин D или кальциферол – это жирорастворимый витамин, являющийся одним из важнейших для правильного функционирования организма человека.

Как определить дефицит, чем он угрожает, в каких продуктах содержится витамин, и кому нужно его принимать дополнительно – читайте ниже в материале Styler.

Что такое витамин D

Витамин D или кальциферол – это жирорастворимый витамин. Всего есть шесть форм витамина, но клиническое значение имеет витамин D2 (эргокальциферол) и витамин D3 (холекальциферол). D2 – содержится в продуктах питания (морская рыба, яичный желток, печень трески, сливочное масло и т.п.), а вот D3 – производится в коже под действием солнечных лучей.

Какую функцию выполняет витамин

Кальциферол нужен нам для нормального функционирования:

  • опорно-двигательной системы - профилактика рахита, остеопороза, переломов, остеомаляции, нервной системы, иммунной системы;
  • кальцие-фосфорного обмена и уровня кальция в крови;
  • для профилактики депрессивных расстройств, аутоиммунных процессов, сахарного диабета и ожирения.

Кто в группе риска дефицита витамина D?

Дети – они быстро растут и могут иметь большие потребности и недостаточное поступление.

Беременные и кормящие женщины женщины.

Люди с хроническими заболеваниями (хроническая почечная недостаточность, печени, кишечника, при употреблении некоторых препаратов).

Женщины репродуктивного возраста и девочки пубертатного возраста.

Люди, у которых недостаточно питания и они мало находятся на солнце.

Рекомендуемые профилактические дозы витамина:

  • Младенцы: 400-600 МЕ или (10-15 мкг) в сутки.
  • Дети от 1 до 18 лет: 600-1000 МЕ (15-25 мкг) в сутки.
  • Взрослые и старше: 800-2000 МЕ (20-50 мкг) в сутки.
  • Беременные и кормящие женщины: (1500-2000 МЕ) (37,5-50 мкг) в сутки.

Люди с диагностированным дефицитом витамина D нуждаются в больших дозах, по сравнению с рекомендованными профилактическими.

Какой анализ сдать и какая норма?

По словам врача Ольги Леськив, можно сдать анализ крови из вены на 25-ОН-гидроксивитамин - это совокупность вит D2 и D3 в сыворотке крови.

Как рассказала врач Лилия Сарахман, всем сдавать анализ крови на определение витамина не нужно. Если вы будете принимать профилактическую дозу, не имеете никаких жалоб и не относитесь к группе риска, то анализ на определение витамина D вам не нужен.

Дефицит витамина D: чем грозит, как питаться и кому нужно принимать дополнительно
Фото: instagram.com/dr.sarahman

Как понять, что вам следует сдать анализ?

Дефицит витамина D у взрослых трудно выявить без анализа крови. Однако, если вы видите у себя такие симптомы, это повод провериться:

  • быстрая утомляемость;
  • сильная боль или слабость в костях или мышцах;
  • ломота в ногах, тазе и бедрах.

Какие продукты содержат витамин?

Некоторые продукты содержат витамин D естественным образом, а другие обогащены им.

Витамин D можно найти в следующих продуктах:

  • лосось;
  • сардины;
  • сельдь;
  • консервированный тунец;
  • печень трески;
  • говяжья печень;
  • яичный желток;
  • креветки;
  • грибы;
  • молоко;
  • сыры;
  • сливочное масло;
  • определенные зерновые и овсяные хлопья;
  • йогурт;
  • апельсиновый сок.

Может быть трудно получать достаточное количество витамина D ежедневно только благодаря пребыванию на солнце и через пищу, поэтому прием добавок витамина D может помочь. Но лучше сначала проконсультироваться с врачом, есть ли у вас такая потребность.

Список препаратов, которые можно принимать дополнительно взрослым и детям, можно увидеть здесь.

Раньше мы писали, как за секунды определить, что лекарство не работает.

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