Дефицит витамина D: чем грозит, как питаться и кому нужно принимать дополнительно
Витамин D или кальциферол – это жирорастворимый витамин, являющийся одним из важнейших для правильного функционирования организма человека.
Как определить дефицит, чем он угрожает, в каких продуктах содержится витамин, и кому нужно его принимать дополнительно – читайте ниже в материале Styler.
Что такое витамин D
Витамин D или кальциферол – это жирорастворимый витамин. Всего есть шесть форм витамина, но клиническое значение имеет витамин D2 (эргокальциферол) и витамин D3 (холекальциферол). D2 – содержится в продуктах питания (морская рыба, яичный желток, печень трески, сливочное масло и т.п.), а вот D3 – производится в коже под действием солнечных лучей.
Какую функцию выполняет витамин
Кальциферол нужен нам для нормального функционирования:
- опорно-двигательной системы - профилактика рахита, остеопороза, переломов, остеомаляции, нервной системы, иммунной системы;
- кальцие-фосфорного обмена и уровня кальция в крови;
- для профилактики депрессивных расстройств, аутоиммунных процессов, сахарного диабета и ожирения.
Кто в группе риска дефицита витамина D?
Дети – они быстро растут и могут иметь большие потребности и недостаточное поступление.
Беременные и кормящие женщины женщины.
Люди с хроническими заболеваниями (хроническая почечная недостаточность, печени, кишечника, при употреблении некоторых препаратов).
Женщины репродуктивного возраста и девочки пубертатного возраста.
Люди, у которых недостаточно питания и они мало находятся на солнце.
Рекомендуемые профилактические дозы витамина:
- Младенцы: 400-600 МЕ или (10-15 мкг) в сутки.
- Дети от 1 до 18 лет: 600-1000 МЕ (15-25 мкг) в сутки.
- Взрослые и старше: 800-2000 МЕ (20-50 мкг) в сутки.
- Беременные и кормящие женщины: (1500-2000 МЕ) (37,5-50 мкг) в сутки.
Люди с диагностированным дефицитом витамина D нуждаются в больших дозах, по сравнению с рекомендованными профилактическими.
Какой анализ сдать и какая норма?
По словам врача Ольги Леськив, можно сдать анализ крови из вены на 25-ОН-гидроксивитамин - это совокупность вит D2 и D3 в сыворотке крови.
Как рассказала врач Лилия Сарахман, всем сдавать анализ крови на определение витамина не нужно. Если вы будете принимать профилактическую дозу, не имеете никаких жалоб и не относитесь к группе риска, то анализ на определение витамина D вам не нужен.
Фото: instagram.com/dr.sarahman
Как понять, что вам следует сдать анализ?
Дефицит витамина D у взрослых трудно выявить без анализа крови. Однако, если вы видите у себя такие симптомы, это повод провериться:
- быстрая утомляемость;
- сильная боль или слабость в костях или мышцах;
- ломота в ногах, тазе и бедрах.
Какие продукты содержат витамин?
Некоторые продукты содержат витамин D естественным образом, а другие обогащены им.
Витамин D можно найти в следующих продуктах:
- лосось;
- сардины;
- сельдь;
- консервированный тунец;
- печень трески;
- говяжья печень;
- яичный желток;
- креветки;
- грибы;
- молоко;
- сыры;
- сливочное масло;
- определенные зерновые и овсяные хлопья;
- йогурт;
- апельсиновый сок.
Может быть трудно получать достаточное количество витамина D ежедневно только благодаря пребыванию на солнце и через пищу, поэтому прием добавок витамина D может помочь. Но лучше сначала проконсультироваться с врачом, есть ли у вас такая потребность.
Список препаратов, которые можно принимать дополнительно взрослым и детям, можно увидеть здесь.
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