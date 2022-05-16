Дефицит бензина на АЗС: как решить проблему и сколько стоит топливо в Европе

Как отмечает Войцеховский, причины дефицита бензина в Украине можно разделить на внутренние и внешние. Внутренние – это выше указанные удары по хранилищам, высокие потребности для армии, разрушенная инфраструктура и переработка.

Сколько стоит бензин в Европе

Но есть и внешние проблемы. В странах Европы из-за войны, которую начала Россия против Украины, с бензином тоже не все гладко.

"Цена на топливо в Европе с момента начала войны в нашей стране выросла почти в 2 раза. Это серьезнейшая проблема для всех людей, государства разных европейских стран пытаются как-то влиять на цену, но пока успеха особого нет", - пишет Войцеховский.

Он показал фотографию с одной из заправок в Европе:

Дизель стоит 2,24 Евро – это 81,3 гривны на литр (по коммерческому курсу)

Бензин стоит 2,34 Евро – это 84, 94 гривны за литр (по коммерческому курсу)

В Украине правительство пытается повлиять на ситуацию с топливом, но пока проблема не решена – очереди на заправках, цены на стойках.

Как можно решить проблему с дефицитом топлива

"Но в нашей стране, кроме войны, есть еще и благоприятствующий фактор – у нас есть своя нефть, как разведанная и добытая (добываемая ежедневно), так и перспективная (которая по результатам оценки существует, но нужно ее разведать и добыть)", - объясняет Войцеховский.

Он добавил, что как раз сейчас и нужна помощь государства – помочь тем, кто может добывать. А именно – убрать ненужную бюрократию и стимулировать переработку.

По мнению эксперта, такой подход не решит вопрос с топливом прямо завтра, но в перспективе – точно. И дорогое топливо – это, к сожалению, новая реальность, с которой украинцам придется жить.