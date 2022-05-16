Дефіцит бензину на АЗС: як вирішити проблему і скільки коштує паливо в Європі

Як зазначає Войцеховський, причини дефіциту бензину в Україні можна розділити на внутрішні та зовнішні. Внутрішні - це вище зазначені удари по сховищах, високі потреби для армії, зруйнована інфраструктура і перероблення.

Скільки коштує бензин в Європі

Але є і зовнішні проблеми. У країнах Європи через війну, яку почала Росія проти України, з бензином теж не все гладко.

"Ціна на паливо в Європі з моменту початку війни в нашій країні зросла майже у 2 рази. Це серйозна проблема для всіх людей, держави різних європейських країн намагаються якось впливати на ціну, але поки успіху особливого немає", - пише Войцеховський.

Він показав фотографію з однією із заправок в Європі:

Дизель коштує 2,24 євро - це 81,3 гривні на літр (за комерційним курсом)

Бензин коштує 2,34 євро - це 84, 94 гривні за літр (за комерційним курсом)

В Україні Уряд намагається вплинути на ситуацію з паливом, але поки проблема не вирішена – черги на заправках, ціни на стійках.

Як можна розв'язати проблему з дефіцитом палива

"Але в нашій країні, крім війни, є ще й сприятливий фактор – у нас є своя нафта, як розвідана і видобута (видобувається щодня), так і перспективна (яка за результатами оцінки існує, але потрібно її розвідати та добути)", - пояснює Войцеховський.

Він додав, що якраз зараз і потрібна допомога держави – допомогти тим, хто може добувати. А саме - прибрати непотрібну бюрократію і стимулювати перероблювання.

На думку експерта, такий підхід не розв'яже питання з паливом прямо завтра, але в перспективі – точно. І дороге паливо - це, на жаль, нова реальність, з якою українцям доведеться жити.