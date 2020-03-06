Дедлайны будут критическими: гороскоп для всех знаков зодиака на 6 марта

Гороскоп на март 2020 года гласит, что первый весенний месяц будет довольно напряженным, но богатым на события, важные встречи и путешествия. Некоторым месяц принесет хлопоты в финансовой сфере, а некоторым подарит незабываемую романтическую встречу.

Астрологи рассказали, что ждет все знаки Зодиака в пятницу, 6 марта.

Овен (21.03 -21.04)

Не стоит начинать новые дела, так как старые еще не закончены.

Телец (22.04 -21.05)

Нахлынут давние воспоминания. Не стоит им поддаваться, так как это негативно отразится на продуктивности.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Очень конфликтный день. Астрологи не рекомендуют встречаться с близкими людьми или устраивать посиделки с друзьями – может быть ссора.

Рак (22.06 -21.07)

День раздачи подарков. Принимайте их с готовностью и уверенностью, так как вы их заслужили.

Лев (22.07 -21.08)

Не поддавайтесь плохому настроению и депрессии, так как они могут с самого утра отвлечь вас от чего-то важного и интересного.

Дева (22.08 -21.09)

Оставайтесь сегодня философом, чтоб не произошло. Неприятности в этот день будут указывать на то, где вы совершили ошибку и как ее исправить.

Весы (22.09 - 21.10)

Все окружающие сегодня будут на своей волне. Не тратьте время, чтобы их переключить – сегодня это бесполезно.

Скорпион (22.10 - 21.11)

Не поддавайтесь негативным мыслям, не позволяйте развиваться рефлексии или тоске – все это сделает ваши дедлайны критическими.

Стрелец (22.11-21.12)

Сегодня стоит поговорить с бывшим партнером. Это будет тяжело, но необходимо, так как моральный груз слишком давно висит на вашей шее.

Козерог (22.12 -21.01)

Сегодня прекрасный день для творчества во всех его проявлениях. Попробуйте что-то создать своими руками или хотя бы мысленно.

Водолей (22.01 -21.02)

Сегодня вас порадует ваше хобби – оно внезапно может стать источником дохода и перейти в разряд профессии.

Рыба (22.02 -21.03)

Сегодня может поступить не очень заманчивое предложение. Обратите на него внимание, так как в ближайшем будущем оно может привести к смене работе.