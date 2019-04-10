Дебаты Зеленского и Порошенко: появилась неожиданная информация

Дебаты Петра Порошенко и Владимира Зеленского должны состояться уже скоро, до второго тура выборов президента Украины.

Украинцы активно обсуждают будущие дебаты кандидатов в президенты. Есть и определенная нестыковка: оба кандидата предлагают разные даты проведения дебатов. Немало украинцев уже высказали предположение о том, что дебаты из-за этого могут не состояться.

Петро Порошенко предлагает провести дебаты с Владимиром Зеленским 14 апреля. В то же время Владимир Зеленский заявил, что собирается провести дебаты с Петром Порошенко 19 апреля.

Из-за таких заявлений часто стало звучать мнение о том, что может пройти несколько "раундов" дебатов. С другой стороны, на дебаты может кто-то из кандидатов и вовсе не явиться.

Что будет в таком случае и есть ли какая-либо ответственность за неявку на дебаты? На этот вопрос в комментарии для Styler отвечает адвокат, старший партнер ЮФ "Ильяшев и Партнеры" Роман Марченко.

Какая ответственность одного из кандидатов, который не придет на дебаты? Как будут разворачиваться события дальше, если кто-то из кандидатов не пришел? С такими вопросами мы обратились к специалисту.

Фото: Дебаты Порошенко и Зеленского (коллаж РБК-Украина)

"Кандидат на пост Президента Украины, который не пришел на дебаты, не несет за это ответственности, кроме, ответственности политической и морально-этической. Ни Уголовный кодекс Украины, ни Кодекс Украины об административных правонарушениях не предусматривают ответственности кандидата за неявку на дебаты", - подчеркивает Роман Марченко.

По его словам, фактически единственным последствием отказа одного из кандидатов на пост Президента Украины принять участие в дебатах или невозможности его участия в них является то, что выделенное для дебатов время предоставляется другому кандидату для проведения своей предвыборной агитации.

Роман Марченко объясняет:

"Закон был прописан тогда, когда доступ "в телевизор" был основным средством добраться до широких масс электората, и парламентарии явно не предполагали ситуаций, когда кандидаты могут уклоняться от участия в общенациональных трансляциях".

Напомним, ранее стало известно, что Зеленский и Порошенко планируют встречу с Макроном.

Также сеть бурно отреагировала на новое видео, которое опубликовал Владимир Зеленский.