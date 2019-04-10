Дебати Зеленського і Порошенко: з'явилася несподівана інформація

Дебати Петра Порошенка і Володимира Зеленського повинні відбутися вже скоро, до другого туру виборів президента України.

Українці активно обговорюють майбутні дебати кандидатів у президенти. Є і певна нестиковка: обидва кандидати пропонують різні дати проведення дебатів. Чимало українців вже висловили припущення про те, що дебати через це цього можуть не відбутися.

Петро Порошенко пропонує провести дебати з Володимиром Зеленським 14 квітня. У той же час Володимир Зеленський заявив, що збирається провести дебати з Петром Порошенком 19 квітня.

Через такі заяви часто звучить думка про те, що може пройти кілька "раундів" дебатів. З іншого боку, на дебати може хтось із кандидатів і зовсім не з'явитися.

Що буде в такому випадку і є якась відповідальність за неявку на дебати? На це питання у коментарі для Styler відповідає адвокат, старший партнер ЮФ "Ілляшев та Партнери" Роман Марченко.

Яка відповідальність одного з кандидатів, який не прийде на дебати? Як розгортатимуться події далі, якщо хтось з кандидатів не прийшов? З такими питаннями ми звернулися до фахівця.

Фото: Дебати Порошенко і Зеленського (колаж РБК-Україна)

"Кандидат на пост Президента України, який не прийшов на дебати, не несе за це відповідальності, крім відповідальності політичної та морально-етичної. Ні Кримінальний кодекс України, ні Кодекс України про адміністративні правопорушення не передбачають відповідальності кандидата за неявку на дебати", - підкреслює Роман Марченко.

За його словами, фактично єдиним наслідком відмови одного з кандидатів на пост Президента України взяти участь у дебатах або неможливості його участі у них є те, що виділений для дебатів час надається іншому кандидату для проведення своєї передвиборчої агітації.

Роман Марченко пояснює:

"Закон був прописаний тоді, коли доступ "в телевізор" був основним засобом дістатися до широких мас електорату, і парламентарі явно не припускали ситуацій, коли кандидати можуть ухилятися від участі у загальнонаціональних трансляціях".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Зеленський і Порошенко планують зустріч з Макроном.

Також мережа бурхливо відреагувала на нове відео, яке опублікував Володимир Зеленський.