Де знайти роботу без досвіду. Поради новачкам і тим, хто змінює професію

Перша робота

Пошук першої роботи - унікальний досвід. Одні знають, чого хочуть від життя, і рухаються згідно чітко наміченого плану. Інші - шукають себе і намагаються здобути корисний досвід на майбутнє. Дехто взагалі починає кар'єру з підробітків, заради грошей, поєднуючи роботу з навчанням.

Однак рано чи пізно шукати першу роботу доводиться кожному. І тут варто звернути увагу, перш за все, на бажаний "формат" працевлаштування:

тимчасова робота чи постійна

віддалена (онлайн) робота чи в офісі (офлайн)

робота з частковою або повною зайнятістю (залежить від кількості робочих годин/днів)

Зміна професії

Якщо внаслідок тих чи інших подій ви вирішили змінити профіль й шукати роботу за іншим фахом - не бійтеся. Проаналізуйте власний "багаж":

досвід роботи з попередніх посад

soft skills (особисті якості, навички, поведінка та вміння міжособистісного спілкування, які допомагають взаємодіяти з іншими людьми, колегами)

hard skills (реальні вміння та знання, необхідні для певної посади та конкретної роботи)

потенційні можливості

Після цього оберіть бажану сферу роботи (спеціальність) й посаду, на якій вам би було комфортно.

Для того, щоб легше “влитися” в нову професію, можна записатись на спеціалізовані курси, пройти низку кваліфікованих тренінгів, знайти і перечитати спеціалізовану літературу тощо.

Поради психологів

Незалежно від того, чи маєте ви досвід працевлаштування, чи шукаєте роботу вперше, психологи радять починати цей процес з "чистого листа":

налаштуйтесь на те, що пошук роботи - теж робота, отже й часу цьому треба приділяти достатньо

шукайте роботу щодня

визначте свої сильні сторони (чим саме ви відрізняєтесь від інших претендентів на цю посаду)

не думайте, що хтось вам чимось зобов’язаний (у тому числі й роботою) - за бажану посаду варто боротись, але без гніву та образ

не бійтеся звертатись безпосередньо до роботодавця, керівника (особливо якщо компанія невелика), а не до відділу кадрів

складіть порівняльний список що потрібно/не потрібно зробити, аби провалити власне працевлаштування (у другій колонці ви знайдете реальні кроки та дії, що приведуть вас до успіху)

не забувайте, що роботодавці намагаються брати на роботу переможців (ви не просите роботу, а шукаєте, де можна якомога вигідніше продати свої знання, навички та час)

будьте готові до зміни діяльності, щоб справлятись з новою роботою та отримати від неї задоволення

З чого почати пошук роботи

Перш за все необхідно визначитись із професією (напрямком професійної діяльності) та бажаною посадою (що потребує мінімум досвіду).

Якщо ви вже точно знаєте, що шукаєте, тоді:

складіть список компаній, в яких хотіли би працювати

пошукайте та оберіть вакансії, які відповідають вашим очікуванням (важливо звертати увагу на вимоги до кандидатів, які вам потрібно задовольнити)

створіть стисле, але інформативне резюме (воно має відповідати обраній вакансії та містити інформацію про ваші навички, досягнення, вміння, нагороди, сертифікати тощо)

підготуйте супровідний лист (він має базуватись на ваших знаннях про конкретну компанію, вакансію та цінності потенційних роботодавців і співробітників)

розішліть резюме та супровідні листи за вказаними у вакансіях контактами

Після цього варто готуватись до співбесід (особистих чи онлайн-зустрічей) та тестових завдань або стажування, якщо такі необхідні.

Де шукати роботу без досвіду

Знайти роботу без досвіду допоможуть всі можливі ресурси - від особистих знайомств та оголошень у соціальних мережах, до дієвих державних послуг і спеціалізованих сайтів.

Наприклад знайти першу роботу на офіційному рівні можна звернувшись до Державного центру зайнятості.

Також в Україні існує чимало інтернет-ресурсів і порталів з вакансіями від різних компаній. Деякі з них:

work.ua

rabota.ua

dou.ua

ua.jooble.org

OLX

trud.com

grc.ua

Людям з інвалідністю стануть у нагоді спеціалізовані платформи для пошуку роботи:

vilno.org

onequals.com.ua

Насамкінець, чимало оголошень можна знайти у соціальних мережах (Facebook-спільноти, спеціалізовані Telegram-канали тощо), а також на офіційних сайтах самих роботодавців (компаній, в яких ви б хотіли працювати).