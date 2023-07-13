Де знайти роботу без досвіду. Поради новачкам і тим, хто змінює професію

Пошук роботи без досвіду, або ж першої роботи в цілому - непростий, але необхідний крок у житті кожної людини. Цей процес може викликати безліч запитань і переживань, однак не все так страшно, як може здаватись на перший погляд.
З чого почати пошук роботи і де знайти “гарячі” вакансії, читайте в матеріалі Styler далее.
Пошук першої роботи - унікальний досвід. Одні знають, чого хочуть від життя, і рухаються згідно чітко наміченого плану. Інші - шукають себе і намагаються здобути корисний досвід на майбутнє. Дехто взагалі починає кар'єру з підробітків, заради грошей, поєднуючи роботу з навчанням.
Однак рано чи пізно шукати першу роботу доводиться кожному. І тут варто звернути увагу, перш за все, на бажаний "формат" працевлаштування:
Якщо внаслідок тих чи інших подій ви вирішили змінити профіль й шукати роботу за іншим фахом - не бійтеся. Проаналізуйте власний "багаж":
Після цього оберіть бажану сферу роботи (спеціальність) й посаду, на якій вам би було комфортно.
Для того, щоб легше “влитися” в нову професію, можна записатись на спеціалізовані курси, пройти низку кваліфікованих тренінгів, знайти і перечитати спеціалізовану літературу тощо.
Незалежно від того, чи маєте ви досвід працевлаштування, чи шукаєте роботу вперше, психологи радять починати цей процес з "чистого листа":
Перш за все необхідно визначитись із професією (напрямком професійної діяльності) та бажаною посадою (що потребує мінімум досвіду).
Якщо ви вже точно знаєте, що шукаєте, тоді:
Після цього варто готуватись до співбесід (особистих чи онлайн-зустрічей) та тестових завдань або стажування, якщо такі необхідні.
Знайти роботу без досвіду допоможуть всі можливі ресурси - від особистих знайомств та оголошень у соціальних мережах, до дієвих державних послуг і спеціалізованих сайтів.
Наприклад знайти першу роботу на офіційному рівні можна звернувшись до Державного центру зайнятості.
Також в Україні існує чимало інтернет-ресурсів і порталів з вакансіями від різних компаній. Деякі з них:
Людям з інвалідністю стануть у нагоді спеціалізовані платформи для пошуку роботи:
Насамкінець, чимало оголошень можна знайти у соціальних мережах (Facebook-спільноти, спеціалізовані Telegram-канали тощо), а також на офіційних сайтах самих роботодавців (компаній, в яких ви б хотіли працювати).
Раніше ми також писали, чи можна піти працювати в IT без досвіду і на яку з/п розраховувати.