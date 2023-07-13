UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Де знайти роботу без досвіду. Поради новачкам і тим, хто змінює професію

Як знайти роботу, якщо нема досвіду (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Пошук роботи без досвіду, або ж першої роботи в цілому - непростий, але необхідний крок у житті кожної людини. Цей процес може викликати безліч запитань і переживань, однак не все так страшно, як може здаватись на перший погляд.

З чого почати пошук роботи і де знайти “гарячі” вакансії, читайте в матеріалі Styler далее.

Перша робота

Пошук першої роботи - унікальний досвід. Одні знають, чого хочуть від життя, і рухаються згідно чітко наміченого плану. Інші - шукають себе і намагаються здобути корисний досвід на майбутнє. Дехто взагалі починає кар'єру з підробітків, заради грошей, поєднуючи роботу з навчанням.

Однак рано чи пізно шукати першу роботу доводиться кожному. І тут варто звернути увагу, перш за все, на бажаний "формат" працевлаштування:

  • тимчасова робота чи постійна
  • віддалена (онлайн) робота чи в офісі (офлайн)
  • робота з частковою або повною зайнятістю (залежить від кількості робочих годин/днів)

Зміна професії

Якщо внаслідок тих чи інших подій ви вирішили змінити профіль й шукати роботу за іншим фахом - не бійтеся. Проаналізуйте власний "багаж":

  • досвід роботи з попередніх посад
  • soft skills (особисті якості, навички, поведінка та вміння міжособистісного спілкування, які допомагають взаємодіяти з іншими людьми, колегами)
  • hard skills (реальні вміння та знання, необхідні для певної посади та конкретної роботи)
  • потенційні можливості

Після цього оберіть бажану сферу роботи (спеціальність) й посаду, на якій вам би було комфортно.

Для того, щоб легше “влитися” в нову професію, можна записатись на спеціалізовані курси, пройти низку кваліфікованих тренінгів, знайти і перечитати спеціалізовану літературу тощо.

Поради психологів

Незалежно від того, чи маєте ви досвід працевлаштування, чи шукаєте роботу вперше, психологи радять починати цей процес з "чистого листа":

  • налаштуйтесь на те, що пошук роботи - теж робота, отже й часу цьому треба приділяти достатньо
  • шукайте роботу щодня
  • визначте свої сильні сторони (чим саме ви відрізняєтесь від інших претендентів на цю посаду)
  • не думайте, що хтось вам чимось зобов’язаний (у тому числі й роботою) - за бажану посаду варто боротись, але без гніву та образ
  • не бійтеся звертатись безпосередньо до роботодавця, керівника (особливо якщо компанія невелика), а не до відділу кадрів
  • складіть порівняльний список що потрібно/не потрібно зробити, аби провалити власне працевлаштування (у другій колонці ви знайдете реальні кроки та дії, що приведуть вас до успіху)
  • не забувайте, що роботодавці намагаються брати на роботу переможців (ви не просите роботу, а шукаєте, де можна якомога вигідніше продати свої знання, навички та час)
  • будьте готові до зміни діяльності, щоб справлятись з новою роботою та отримати від неї задоволення

З чого почати пошук роботи

Перш за все необхідно визначитись із професією (напрямком професійної діяльності) та бажаною посадою (що потребує мінімум досвіду).

Якщо ви вже точно знаєте, що шукаєте, тоді:

  • складіть список компаній, в яких хотіли би працювати
  • пошукайте та оберіть вакансії, які відповідають вашим очікуванням (важливо звертати увагу на вимоги до кандидатів, які вам потрібно задовольнити)
  • створіть стисле, але інформативне резюме (воно має відповідати обраній вакансії та містити інформацію про ваші навички, досягнення, вміння, нагороди, сертифікати тощо)
  • підготуйте супровідний лист (він має базуватись на ваших знаннях про конкретну компанію, вакансію та цінності потенційних роботодавців і співробітників)
  • розішліть резюме та супровідні листи за вказаними у вакансіях контактами

Після цього варто готуватись до співбесід (особистих чи онлайн-зустрічей) та тестових завдань або стажування, якщо такі необхідні.

Де шукати роботу без досвіду

Знайти роботу без досвіду допоможуть всі можливі ресурси - від особистих знайомств та оголошень у соціальних мережах, до дієвих державних послуг і спеціалізованих сайтів.

Наприклад знайти першу роботу на офіційному рівні можна звернувшись до Державного центру зайнятості.

Також в Україні існує чимало інтернет-ресурсів і порталів з вакансіями від різних компаній. Деякі з них:

  • work.ua
  • rabota.ua
  • dou.ua
  • ua.jooble.org
  • OLX
  • trud.com
  • grc.ua

Людям з інвалідністю стануть у нагоді спеціалізовані платформи для пошуку роботи:

  • vilno.org
  • onequals.com.ua

Насамкінець, чимало оголошень можна знайти у соціальних мережах (Facebook-спільноти, спеціалізовані Telegram-канали тощо), а також на офіційних сайтах самих роботодавців (компаній, в яких ви б хотіли працювати).

Раніше ми також писали, чи можна піти працювати в IT без досвіду і на яку з/п розраховувати.

Читайте РБК-Україна в Google News
работа в Украинеработа в Киеве