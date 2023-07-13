Где найти работу без опыта. Советы новичкам и тем, кто меняет профессию

Первая работа

Поиск первой работы - уникальный опыт. Одни знают, чего хотят от жизни, и двигаются по четко намеченному плану. Другие - ищут себя и пытаются получить полезный опыт на будущее. Некоторые вообще начинают карьеру с подработок, ради денег, совмещая работу с учебой.

Однако рано или поздно искать первую работу приходится каждому. И здесь следует обратить внимание, прежде всего, на желаемый "формат" трудоустройства:

временная работа или постоянная

удаленная (онлайн) работа или в офисе (офлайн)

работа с частичной или полной занятостью (зависит от количества рабочих часов/дней)

Смена профессии

Если в результате тех или иных событий вы решили сменить профиль и искать работу по другой специальности - не бойтесь. Проанализируйте свой "багаж":

опыт работы с предыдущих должностей

soft skills (личные качества, навыки, поведение и умение межличностного общения, помогающих взаимодействовать с другими людьми, коллегами)

hard skills (реальные умения и знания, необходимые для определенной должности и конкретной работы)

потенциальные возможности

После этого выберите желаемую сферу работы (специальность) и должность, на которой вам было бы комфортно.

Для того чтобы легче "влиться" в новую профессию, можно записаться на специализированные курсы, пройти ряд квалифицированных тренингов, найти и перечитать специализированную литературу и т. д.

Советы психологов

Независимо от того, имеете ли вы опыт трудоустройства или ищете работу впервые, психологи советуют начинать этот процесс с "чистого листа":

настройтесь на то, что поиск работы - тоже работа, следовательно, и времени этому нужно уделять достаточно

ищите работу каждый день

определите свои сильные стороны (чем именно вы отличаетесь от других претендентов на этот пост)

не думайте, что кто-то вам чем-то обязан (в том числе и работой) - за желаемую должность стоит бороться, но без гнева и обид

не бойтесь обращаться непосредственно к работодателю, руководителю (особенно если компания небольшая), а не в отдел кадров

составьте сравнительный список, что нужно/не нужно сделать, чтобы провалить собственное трудоустройство (во второй колонке вы найдете реальные шаги и действия, которые приведут вас к успеху)

не забывайте, что работодатели пытаются брать на работу победителей (вы не просите работу, а ищете, где можно выгоднее продать свои знания, навыки и время)

будьте готовы к смене деятельности, чтобы справляться с новой работой и получить от нее удовольствие

С чего начать поиск работы

Прежде всего, необходимо определиться с профессией (направлением профессиональной деятельности) и желаемой должностью (требующей минимум опыта).

Если вы точно знаете, что ищете, тогда:

составьте список компаний, в которых хотели бы работать

поищите и выберите вакансии, которые соответствуют вашим ожиданиям (важно обращать внимание на требования к кандидатам, которые вам нужно удовлетворить)

создайте краткое, но информативное резюме (оно должно соответствовать выбранной вакансии и содержать информацию о ваших навыках, достижениях, умениях, наградах, сертификатах и т. п.)

подготовьте сопроводительное письмо (оно должно базироваться на ваших знаниях о конкретной компании, вакансии и ценностях потенциальных работодателей и сотрудников)

разошлите резюме и сопроводительные письма по указанным в вакансиях контактам

После этого следует готовиться к собеседованиям (личным или онлайн-встречам) и тестовым задачам или стажировке, если таковые необходимы.

Где искать работу без опыта

Найти работу без опыта помогут все возможные ресурсы - от личных знакомств и объявлений в социальных сетях, до действенных государственных услуг и специализированных сайтов.

Например, найти первую работу на официальном уровне можно обратившись в Государственный центр занятости.

Также в Украине существует немало интернет-ресурсов и порталов с вакансиями от разных компаний. Некоторые из них:

work.ua

rabota.ua

dou.ua

ua.jooble.org

OLX

trud.com

grc.ua

Людям с инвалидностью пригодятся специализированные платформы для поиска работы:

vilno.org

onequals.com.ua

В конце концов, многие объявления можно найти в социальных сетях (Facebook-сообщества, специализированные Telegram-каналы и т. п.), а также на официальных сайтах самих работодателей (компаний, в которых вы хотели бы работать).