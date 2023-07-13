Где найти работу без опыта. Советы новичкам и тем, кто меняет профессию

Поиск работы без опыта, или же первой работы в целом - непростой, но необходимый шаг в жизни каждого человека. Этот процесс может вызвать множество вопросов и переживаний, однако не все так страшно, как может показаться на первый взгляд.
С чего начать поиск работы и где найти горячие вакансии, читайте в материале Styler далее.
Поиск первой работы - уникальный опыт. Одни знают, чего хотят от жизни, и двигаются по четко намеченному плану. Другие - ищут себя и пытаются получить полезный опыт на будущее. Некоторые вообще начинают карьеру с подработок, ради денег, совмещая работу с учебой.
Однако рано или поздно искать первую работу приходится каждому. И здесь следует обратить внимание, прежде всего, на желаемый "формат" трудоустройства:
Если в результате тех или иных событий вы решили сменить профиль и искать работу по другой специальности - не бойтесь. Проанализируйте свой "багаж":
После этого выберите желаемую сферу работы (специальность) и должность, на которой вам было бы комфортно.
Для того чтобы легче "влиться" в новую профессию, можно записаться на специализированные курсы, пройти ряд квалифицированных тренингов, найти и перечитать специализированную литературу и т. д.
Независимо от того, имеете ли вы опыт трудоустройства или ищете работу впервые, психологи советуют начинать этот процесс с "чистого листа":
Прежде всего, необходимо определиться с профессией (направлением профессиональной деятельности) и желаемой должностью (требующей минимум опыта).
Если вы точно знаете, что ищете, тогда:
После этого следует готовиться к собеседованиям (личным или онлайн-встречам) и тестовым задачам или стажировке, если таковые необходимы.
Найти работу без опыта помогут все возможные ресурсы - от личных знакомств и объявлений в социальных сетях, до действенных государственных услуг и специализированных сайтов.
Например, найти первую работу на официальном уровне можно обратившись в Государственный центр занятости.
Также в Украине существует немало интернет-ресурсов и порталов с вакансиями от разных компаний. Некоторые из них:
Людям с инвалидностью пригодятся специализированные платформы для поиска работы:
В конце концов, многие объявления можно найти в социальных сетях (Facebook-сообщества, специализированные Telegram-каналы и т. п.), а также на официальных сайтах самих работодателей (компаний, в которых вы хотели бы работать).
Раньше мы также писали, можно ли пойти работать в IT без опыта и на какую з/п рассчитывать.