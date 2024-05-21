Де зберігати гроші й цінності, аби злодії ніколи не знайшли: 10 кращих схованок

Як зберегти гроші й цінні речі від злодіїв - особливо під час війни - важливе питання для кожного українця. Кращі схованки в оселі мають бути неочевидними для грабіжників, але зручними для господарів.

РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Bored Panda розповідає про низку кращих локацій і предметів у квартирі чи будинку, де можна облаштувати таємну схованку для цінних речей.

Секретний ящик у підвіконні

Такий таємний сховок можна облаштувати біля будь-якого вікна (навіть якщо ваші стіни не дуже товсті). І зробити це не так складно, як може здатися спершу. Головне - щоб такий ящик "вписувався" в інтер'єр.

Схованка перша (ілюстрація: glcallow.com)

Секретне "відділення" у свічці

Зробити таку схованку - дуже легко. Достатньо обрати свічку необхідного розміру (висоти й діаметру). Найголовніше при цьому - не забути згодом про заховані цінності й випадково її не підпалити.

Схованка друга (ілюстрація: instructables.com/Von Malegowski)

Таємний ящик у книжковій полиці

Подібний таємний ящик можна обладнати у практично будь-якій книжковій полиці. Зробити це можна на замовлення, або ж власноруч.

Схованка третя (ілюстрація: topsecretfurniture.com)

Таємне "коріння" кімнатної рослини

Зробити подібну схованку можна як у вазоні зі справжньою квіткою, так і зі штучною. Головне, щоб розмір рослини відповідав хоча б приблизно розміру горщика, а зверху було видно землю (або ж її реалістичний замінник).

Якщо ви плануєте робити такий "секрет", варто зважати й на те, що справжню квітку вам доведеться час від часу поливати, а схованка не має постраждати внаслідок цього.

Схованка четверта (ілюстрація: instructables.com/M3G)

Схованка на дверях

Зробити таку схованку на дверях можна своїми руками. Помітити її буде напрочуд важко, адже далеко не кожен злодій переглядатиме всі двері в оселі.

Схованка п'ята (ілюстрація: makezine.com)

"Функціональна" плитка

Такий таємний ящичок у плитці можна облаштувати на кухні, або ж у ванній кімнаті (тоді зберігати цінності краще в герметичному пакуванні, аби запобігти потрапляння на них вологи).

Відкривати його можна за допомогою спеціального пружинного механізму (відносно недорогого й простого у встановленні).

Схованка шоста (ілюстрація: droog.com)

Фоторамка із "секретом"

Така фоторамка має вигляд абсолютно звичайної, проте може заховати в собі щонайменше готівку. Зробити її можна самотужки, або ж замовити у спеціалістів.

Схованка сьома (ілюстрація: etsy.com/BajaEddCustomRodRack)

Секретний відсік у роз'ємі для телефонного кабелю

Мало хто додумається шукати цінні речі за роз'ємом для телефонного кабелю. Якщо у вас вдома подібної техніки немає, таку секретну схованку можна зробити також за звичайною (на перший погляд) розеткою.

Схованка восьма (ілюстрація: instructables.com/wannabemadsci)

Банка із секретом

Таємну схованку для цінних речей можна просто зробити власними руками. Для цього знадобиться банка з-під майонезу, а також кремова фарба для пластику. Розфарбувавши зсередини банку білою фарбою ви створите візуальний обман - нібито там дійсно є зазначений на етикетці соус.

Варто зазначити, що зберігати у такій схованці можна лише ті цінності, які не постраждають внаслідок низької температури. При цьому їх краще покласти у водонепроникний пакет (герметичне пакування).

Схованка дев'ята (ілюстрація: familyhandyman.com)

Шпаківня з "секретом"

Цей варіант схованки найкраще підійде українцям, які мешкають у приватних будинках. У такій шпаківні можна сховати як ключі, так й інші дрібні цінності (ретельно їх запакувавши, аби зберегти від мінливих погодніх умов).

При цьому було б дуже добре, щоб ваш двір перебував під охороною (хоча б надійного сторожа - собаки).

Схованка десята (ілюстрація: amazon.com)