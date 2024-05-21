Где хранить деньги и ценности, чтобы воры никогда не нашли: 10 лучших тайников
Как сохранить деньги и ценные вещи от воров - особенно во время войны - важный вопрос для каждого украинца. Лучшие тайники в доме должны быть неочевидными для грабителей, но удобными для хозяев.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Bored Panda рассказывает о ряде лучших локаций и предметов в квартире или доме, где можно обустроить тайник для ценных вещей.
Секретный ящик в подоконнике
Такой секретный тайник можно обустроить возле любого окна (даже если ваши стены не очень толстые). И сделать это не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Главное - чтобы такой ящик "вписывался" в интерьер.
Тайник первый (иллюстрация: glcallow.com)
Секретное "отделение" в свече
Сделать такой тайник - очень легко. Достаточно выбрать свечу нужного размера (высоты и диаметра). Самое главное при этом - не забыть впоследствии о спрятанных ценностях и случайно ее не поджечь.
Тайник второй (иллюстрация: instructables.com/Von Malegowski)
Тайный ящик в книжной полке
Подобный секретный ящик можно оборудовать в практически любой книжной полке. Сделать это можно на заказ или собственноручно.
Тайник третий (иллюстрация: topsecretfurniture.com)
Тайные "корни" комнатного растения
Сделать подобный тайник можно как в горшке с настоящим цветком, так и с искусственным. Главное, чтобы размер растения соответствовал хотя бы примерно размеру горшка, а сверху была видна земля (или ее реалистичный заменитель).
Если вы планируете делать такой "секрет", стоит учитывать и то, что настоящий цветок вам придется время от времени поливать, а тайник при этом пострадать не должен.
Тайник четвертый (иллюстрация: instructables.com/M3G)
Тайник на дверях
Сделать такой тайник на дверях можно своими руками. Заметить его будет достаточно сложно, ведь далеко не каждый вор будет просматривать все двери в доме.
Тайник пятый (иллюстрация: makezine.com)
"Функциональная" плитка
Такой тайный ящичек в плитке можно обустроить на кухне или в ванной комнате (тогда хранить ценности лучше всего в герметичной упаковке, чтобы предотвратить попадание на них влаги).
Открывать его можно с помощью специального пружинного механизма (относительно недорогого и простого в установке).
Тайник шестой (иллюстрация: droog.com)
Фоторамка с "секретом"
Такая фоторамка выглядит как абсолютно обычная, однако может спрятать в себе как минимум наличные деньги. Сделать ее можно самостоятельно, или же заказать у специалистов.
Тайник седьмой (иллюстрация: etsy.com/BajaEddCustomRodRack)
Секретный отсек в разъеме для телефонного кабеля
Мало кто додумается искать ценные вещи за разъемом для телефонного кабеля. Если у вас дома подобной техники нет, такой секретный тайник можно сделать также за обычной с виду розеткой.
Тайник восьмой (иллюстрация: instructables.com/wannabemadsci)
Банка с секретом
Секретный тайник для ценных вещей можно просто сделать своими руками. Для этого понадобится банка из-под майонеза, а также кремовая краска для пластика. Раскрасив изнутри банку белой краской вы создадите визуальный обман - якобы там действительно есть указанный на этикетке соус.
Следует отметить, что хранить в таком тайнике можно только те ценности, которые не пострадают в результате низкой температуры. При этом их лучше положить в водонепроницаемый пакет (герметичную упаковку).
Тайник девятый (иллюстрация: familyhandyman.com)
Скворечник с "секретом"
Этот вариант тайника лучше всего подойдет украинцам, проживающим в частных домах. В таком скворечнике можно спрятать как ключи, так и другие мелкие ценности (тщательно их упаковав, чтобы предохранить от различных погодных условий).
При этом было бы очень хорошо, чтобы ваш двор находился под охраной (хотя бы надежного сторожа - собаки).
Тайник десятый (иллюстрация: amazon.com)
Напомним, ранее мы рассказывали, в каких местах не стоит держать деньги, поскольку грабители знают эти тайники.
Читайте также, в каком положении нельзя оставлять ключ, чтобы грабители не взломали дверь.