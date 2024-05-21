Где хранить деньги и ценности, чтобы воры никогда не нашли: 10 лучших тайников

Как сохранить деньги и ценные вещи от воров - особенно во время войны - важный вопрос для каждого украинца. Лучшие тайники в доме должны быть неочевидными для грабителей, но удобными для хозяев.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Bored Panda рассказывает о ряде лучших локаций и предметов в квартире или доме, где можно обустроить тайник для ценных вещей.

Секретный ящик в подоконнике

Такой секретный тайник можно обустроить возле любого окна (даже если ваши стены не очень толстые). И сделать это не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Главное - чтобы такой ящик "вписывался" в интерьер.

Тайник первый (иллюстрация: glcallow.com)

Секретное "отделение" в свече

Сделать такой тайник - очень легко. Достаточно выбрать свечу нужного размера (высоты и диаметра). Самое главное при этом - не забыть впоследствии о спрятанных ценностях и случайно ее не поджечь.

Тайник второй (иллюстрация: instructables.com/Von Malegowski)

Тайный ящик в книжной полке

Подобный секретный ящик можно оборудовать в практически любой книжной полке. Сделать это можно на заказ или собственноручно.

Тайник третий (иллюстрация: topsecretfurniture.com)

Тайные "корни" комнатного растения

Сделать подобный тайник можно как в горшке с настоящим цветком, так и с искусственным. Главное, чтобы размер растения соответствовал хотя бы примерно размеру горшка, а сверху была видна земля (или ее реалистичный заменитель).

Если вы планируете делать такой "секрет", стоит учитывать и то, что настоящий цветок вам придется время от времени поливать, а тайник при этом пострадать не должен.

Тайник четвертый (иллюстрация: instructables.com/M3G)

Тайник на дверях

Сделать такой тайник на дверях можно своими руками. Заметить его будет достаточно сложно, ведь далеко не каждый вор будет просматривать все двери в доме.

Тайник пятый (иллюстрация: makezine.com)

"Функциональная" плитка

Такой тайный ящичек в плитке можно обустроить на кухне или в ванной комнате (тогда хранить ценности лучше всего в герметичной упаковке, чтобы предотвратить попадание на них влаги).

Открывать его можно с помощью специального пружинного механизма (относительно недорогого и простого в установке).

Тайник шестой (иллюстрация: droog.com)

Фоторамка с "секретом"

Такая фоторамка выглядит как абсолютно обычная, однако может спрятать в себе как минимум наличные деньги. Сделать ее можно самостоятельно, или же заказать у специалистов.

Тайник седьмой (иллюстрация: etsy.com/BajaEddCustomRodRack)

Секретный отсек в разъеме для телефонного кабеля

Мало кто додумается искать ценные вещи за разъемом для телефонного кабеля. Если у вас дома подобной техники нет, такой секретный тайник можно сделать также за обычной с виду розеткой.

Тайник восьмой (иллюстрация: instructables.com/wannabemadsci)

Банка с секретом

Секретный тайник для ценных вещей можно просто сделать своими руками. Для этого понадобится банка из-под майонеза, а также кремовая краска для пластика. Раскрасив изнутри банку белой краской вы создадите визуальный обман - якобы там действительно есть указанный на этикетке соус.

Следует отметить, что хранить в таком тайнике можно только те ценности, которые не пострадают в результате низкой температуры. При этом их лучше положить в водонепроницаемый пакет (герметичную упаковку).

Тайник девятый (иллюстрация: familyhandyman.com)

Скворечник с "секретом"

Этот вариант тайника лучше всего подойдет украинцам, проживающим в частных домах. В таком скворечнике можно спрятать как ключи, так и другие мелкие ценности (тщательно их упаковав, чтобы предохранить от различных погодных условий).

При этом было бы очень хорошо, чтобы ваш двор находился под охраной (хотя бы надежного сторожа - собаки).

Тайник десятый (иллюстрация: amazon.com)